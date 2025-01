Valerie Domínguez, la reconocida actriz barranquillera y ex Señorita Colombia 2005, sigue captando la atención de sus seguidores y de los medios de comunicación por su destacada carrera y su actividad en redes sociales.

En su perfil de Instagram, la actriz comparte una variedad de contenidos, incluyendo momentos familiares y videos de comedia, que frecuentemente se vuelven virales. Recientemente, el 12 de enero, Valerie usó su plataforma en Instagram para compartir cómo celebró su cumpleaños, un evento que describió como inolvidable y mágico.

“Feliz cumpleaños a mí. Jamás pensé pasar en este lugar tan mágico mi cumpleaños. Celebrar un año más de vida en las pirámides de El Cairo rodeada de luz y amor es un regalo del universo”, expresó en su ‘post’, evidenciando su felicidad y gratitud.

Sin embargo, las fotografías publicadas, donde se le ve montando un camello en compañía de su pareja, Juan David Echeverri, y su hijo, han generado controversia. Las respuestas de sus seguidores no se hicieron esperar, presentándose una división de opiniones en su comunidad en línea.

Mientras algunos elogiaron las bellas imágenes y enviaron deseos de felicidad, otros expresaron preocupación por el uso de animales en las atracciones turísticas.

Comentarios como: “Feliz cumple y espero que no me odies, pero ¿tú promueves las atracciones de animales siendo maltratados?”, “no me parece que usen a los animales para eso, pero bueno”, resaltan el debate suscitado.

El tema del turismo responsable y el bienestar animal ha ganado importancia en los debates contemporáneos, especialmente cuando figuras públicas como Valerie están involucradas.

Hasta el momento, la actriz no ha respondido a estas críticas, dejando a sus seguidores y al público esperando una posible aclaración o comentario sobre su postura frente al bienestar animal en contextos turísticos. La situación destaca cómo las celebridades pueden influir en la opinión pública y la importancia de considerar sus acciones públicas.

