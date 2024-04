La exreina y actriz Valerie Domínguez está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Se destaca como creadora de contenido y disfruta de su papel como madre de Thiago, su hijo de dos años, producto de su relación con el modelo Juan David Echeverry.

La Señorita Colombia 2005 compartió en su cuenta de Instagram una mirada honesta sobre su vida más allá de las imágenes y videos que comparte en sus redes sociales, revelando que el miedo la consume diariamente.

En su video, que ha superado el millón de reproducciones en Instagram, la modelo compartió:

“Mi vida es perfecta. Soy actriz, modelo, presentadora, una madre ejemplar y la esposa ideal. Tengo una familia preciosa y todas las mañanas me despierto superfeliz a hacer ejercicio y todavía estoy regia. Mentiras”.

“Soy Valerie Domínguez y muchas veces el miedo me paraliza y me cuesta enfrentar algunas situaciones. Me arrepiento de algunas decisiones del pasado. Dudo de mis capacidades como madre y la relación con mi pareja no es perfecta”, contó la modelo barranquillera.