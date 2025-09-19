Este viernes 19 de septiembre, el programa ‘Buen día, Colombia‘ fue escenario de un momento que dejó a muchos televidentes sorprendidos y entretenidos. La polémica creadora de contenido ‘Mafe’ Walker, conocida por sus ‘códigos intergalácticos’ y ser exconcursante de ‘La casa de los famosos’, sus mensajes desde otras dimensiones, apareció en el set junto a su novio, el cantante y músico Mark Killer.

La pareja no solo compartió risas y gestos de complicidad, sino que además protagonizó un sensual baile mientras él interpretaba en vivo su más reciente canción. Ambos subieron la temperatura del estudio, dejando claro que entre ellos hay mucha química y que su relación va más allá de lo terrenal.

Con abrazos, miradas y un juego de energía palpable, ‘Mafe’ y Mark lograron captar toda la atención de los presentes y de quienes seguían la transmisión desde casa.

En redes sociales, el programa compartió el momento con un mensaje cargado de ternura: “La creadora de contenido @mafewalker y @markilleroficial nos mostraron cuánta química hay entre los dos ¿Qué te parece esta parejita?”.

¿Quién es el novio de ‘Mafe’ Walker?

Marco, conocido artísticamente como Mark Killer, es un músico italiano con raíces colombianas. A diferencia de ‘Mafe’, él no se considera un “contactado” ni ha tenido experiencias directas con códigos o extraterrestres. De hecho, confesó que al inicio “no sabía mucho del tema”, pero poco a poco fue entendiendo la visión de su pareja. Según relata, lo que sí percibió desde el primer momento fue una energía inconfundible.

“Cuando estoy con ‘Mafe’ siento el mensaje de la paz, estoy en calma, tranquilo”, afirmó Mark Killer, a quien también se le relacionó con Nataly Umaña, describiendo cómo la conexión con ella le transmite serenidad y una sensación diferente a cualquier otra experiencia. También explicó que incluso al escuchar los videos de su novia en YouTube logra percibir esa vibración especial que tanto fascina a sus seguidores.

La historia de amor entre ambos comenzó de manera inesperada en Cartagena, ciudad donde, según Mafe, “las mismas naves” propiciaron el encuentro. Para ella, no fue casualidad, sino parte de una conexión superior. Desde entonces, asegura que se comunican más allá de las palabras.

“El código ‘me amo, te amo’ sí funciona. Estoy recibiendo el mensaje telepático y nos estamos conectando por la telepatía, mi amor”, afirmó Walker en medio de la entrevista, dejando claro que la relación no solo es física y emocional, sino también espiritual y galáctica.

Aunque la pareja aún se encuentra en una fase de “conociéndose”, lo cierto es que su historia mezcla el misterio del universo con lo humano, causando curiosidad y comentarios en redes sociales. Muchos ven en ellos un ejemplo de cómo dos mundos diferentes pueden coincidir y crear una unión auténtica.

Sin embargo, alrededor de Mark Killer también han surgido polémicas. Hace un tiempo, fue relacionado con Nataly Umaña, exparticipante de ‘La casa de los famosos‘. Según versiones, él tiene preubas de un viaje que hicieron a Barú y de que él le gastó en varias ocasiones. Además, aseguró tener pruebas de esos momentos y hasta reclamó públicamente que le devolviera una camisa que le había regalado.

Pese a estas controversias, la relación con ‘Mafe’ parece ir viento en popa. Ambos se muestran felices, seguros de la conexión que han creado y, sobre todo, dispuestos a compartirla con el público. En televisión nacional, lograron no solo promocionar la música de él y el mensaje espiritual de ella, sino también consolidarse como una de las parejas más llamativas del momento.

Lo cierto es que ‘Mafe’ Walker volvió a brillar en la pantalla, esta vez no solo con sus códigos intergalácticos, sino también mostrando una faceta más humana: la del amor. Y junto a Mark Killer, parece dispuesta a seguir sorprendiendo al público con una relación que, sin duda, dará mucho de qué hablar.

