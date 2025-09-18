La creadora de contenido e influenciadora vallecaucana conocida como ‘La Jesuu’, quien recientemente participó en el ‘reality ‘La casa de los famosos Colombia’, vivió un gran susto en las últimas horas luego de sufrir un accidente automovilístico en Medellín.

Aunque el hecho causó preocupación entre sus seguidores, ella misma se encargó de aclarar que se encuentra en buen estado y que, gracias a Dios, todo quedó en un fuerte momento de tensión y solo en heridas leves.

Accidente de tránsito de ‘La Jesuu’ en carreteras colombianas

Según relató en sus redes sociales, el accidente ocurrió cuando se movilizaba en su carro por una carretera de la capital antioqueña en compañía de otras personas. El vehículo perdió el control debido a las condiciones de la vía, lo que terminó ocasionando el incidente. A pesar de la gravedad del momento, la situación no pasó a mayores y tanto ella como sus acompañantes salieron ilesos.

La ‘influenciadora’ explicó en sus historias de Instagram que la vía había sido pintada recientemente, lo cual, sumado a la lluvia, volvió el pavimento muy resbaloso.

“No sabía que hace dos días habían pintado la carretera. Estaba lloviendo, la vía tenía pintura y a la hora de frenar para coger la curva el carro me patinó. Íbamos directo al barranco, pero preferí golpear el vehículo contra un palo antes de caer al vacío”, expresó.

El relato refleja el miedo que sintió en ese instante, pues aseguró que por unos segundos creyó que no podría evitar una tragedia. No obstante, su rápida reacción permitió minimizar el impacto y evitar un desenlace peor. Finalmente, el carro terminó cayendo a un costado de la vía y tuvo que ser sacado con grúa del barranco.

En los videos que circularon en redes, varios seguidores notaron la presencia de ‘La Abuela’, otra exparticipante de ‘La casa de los famosos‘, lo que causó especulaciones sobre si también iba en el vehículo. Sin embargo, ‘La Jesuu’ se encargó de desmentirlo. Aclaró que su amiga no estaba dentro del carro al momento del accidente, sino que se acercó al lugar después de conocer lo sucedido para auxiliarla a ella y a su familia.

Respecto a su estado de salud, la creadora de contenido aseguró que únicamente sufrió una inflamación en el pie derecho, específicamente en el tobillo. “Afortunadamente estoy bien, solo se me hinchó un poco el tobillo. Gracias a Dios no fue nada grave”, comentó en tono de tranquilidad para dar calma a sus seguidores, quienes le dejaron múltiples mensajes de apoyo y buenos deseos.

El incidente se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales, donde muchos internautas recordaron que la vida de los influenciadores también está llena de momentos inesperados y difíciles, a pesar de la imagen alegre que suelen mostrar. Para sus fanáticos, lo más importante fue que ella saliera bien librada y que el susto no pasara a mayores.

Con este testimonio, ‘La Jesuu’ quiso dejar claro que se encuentra estable, que continúa recuperándose de la pequeña lesión en su pie y que lo ocurrido fue, simplemente, un episodio de la vida que deja enseñanzas y agradecimiento por estar con vida.

