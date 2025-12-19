La Secretaría de Movilidad de Medellín confirmó el fallecimiento de una joven de 23 años identificada como María José Calderón, conocida en redes sociales como ‘Mayits’, tras un grave accidente de tránsito ocurrido en la calzada occidental de la Autopista Sur, a la altura del sector de Industriales, en el suroccidente de Medellín.

De acuerdo con el informe preliminar del hecho, la joven se movilizaba en motocicleta cuando circulaba cerca de un camión. En circunstancias que aún son materia de investigación, perdió el equilibrio, cayó al asfalto y fue arrollada por el vehículo de carga. Aunque una ambulancia llegó pocos minutos después al lugar del accidente, la gravedad de las heridas ocasionó que María José falleciera en el sitio.

Calderón era creadora de contenido digital y hacia transmisiones en vivo. En su perfil se describía como bailarina y practicante de boxeo, disciplinas que compartía con frecuencia con sus seguidores. En Instagram contaba con más de 30.000 seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de dolor, despedida y solidaridad tras conocerse la noticia de su muerte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fénix Academia de Técnicas Aéreas (@fenix_aereos)

La joven también era conocida por su cercanía con varios ‘streamers’ reconocidos del país. Uno de ellos fue Westcol, quien se pronunció públicamente durante una de sus transmisiones en vivo, visiblemente afectado por lo sucedido. El creador de contenido explicó que María José había sido una persona muy cercana al grupo en los inicios del streaming en Medellín.

“Hace como dos horas, también una persona muy cercana a nosotros, de mucho tiempo, una persona que inició con nosotros, falleció en un accidente de tránsito”, expresó Westcol ante miles de espectadores, generando una ola de mensajes de apoyo tanto para él como para la familia de la joven.

La noticia causó un impacto especial entre quienes compartieron con ‘Mayits’ los primeros pasos del contenido digital en la ciudad. Westcol recordó a María José como una figura importante en ese proceso inicial, cuando el streaming aún comenzaba a consolidarse en Colombia, y pidió respeto ante el dolor que atraviesan sus seres queridos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de W Reals (@wreals_comunidad)

El paisa también aprovechó el momento para reflexionar sobre la fragilidad de la vida y enviar un mensaje de conciencia a sus seguidores. “Ha sido muy difícil. Tienen que valorar mucho la vida, cuídense mucho. La vida en un abrir y cerrar de ojos se va. Qué pesar, ha sido muy fuerte. Yo no hablaba con ella hace como un año en persona, siendo realista, pero por mensajes sí habíamos intercambiado varios. Sean muy prudentes con la familia”, añadió.

Este hecho se suma a las preocupantes cifras de siniestralidad vial en la ciudad. Con corte al miércoles de esta semana, Medellín registra 268 personas fallecidas en accidentes de tránsito durante el año. De ese total, 157 víctimas, equivalentes al 58 %, eran motociclistas, lo que evidencia la vulnerabilidad de este actor vial.

No obstante, las autoridades también informaron que existe una reducción del 11 % en el número de muertes por siniestros viales en comparación con la misma fecha de 2024. Aun así, el caso de María José Calderón vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la prudencia, el respeto por las normas de tránsito y la corresponsabilidad en las vías.

La muerte de ‘Mayits’ deja un profundo vacío entre sus seguidores, amigos y familiares, y se convierte en un nuevo llamado de atención sobre los riesgos diarios en las carreteras de la ciudad.

