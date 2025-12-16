El reconocido cantante brasileño Roberto Carlos causó preocupación entre sus seguidores luego de verse involucrado en un inesperado accidente automovilístico que obligó a su traslado a un centro hospitalario.

El hecho ocurrió mientras el artista participaba en una grabación especial de fin de año, lo que rápidamente encendió las alarmas entre fanáticos y medios de comunicación, atentos a conocer detalles sobre su estado de salud.

Roberto Carlos, de 84 años, es oriundo de Cachoeiro de Itapemirim, en el estado de Espírito Santo, y es considerado una de las figuras más importantes de la música latinoamericana.

Con una carrera que supera las seis décadas, el intérprete ha marcado a varias generaciones con canciones emblemáticas como ‘Amigo’, ‘Lady Laura’, ‘Cama y mesa’ y ‘Ese tipo soy yo’. Por eso, cualquier noticia relacionada con su salud suele generar un gran impacto entre sus admiradores.

¿Cómo fue el accidente que sufrió Roberto Carlos?

De acuerdo con la información conocida, el accidente se registró el domingo 14 de diciembre de 2025 en Gramado, una ciudad ubicada en el sur de Brasil. En ese lugar, el artista se encontraba grabando el tradicional especial de fin de año para Globo TV, una producción televisiva que año tras año reúne a millones de espectadores y en la que Roberto Carlos suele ser el protagonista principal.

Durante una de las escenas de la grabación, el cantante condujo un vehículo Cadillac como parte del montaje del programa. Sin embargo, el automóvil presentó una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que el artista perdiera el control.

El vehículo terminó impactando contra tres carros pertenecientes al equipo técnico de la producción y, finalmente, se detuvo tras chocar contra un árbol.

La rápida reacción del personal médico permitió evaluar su estado de salud en poco tiempo y brindar tranquilidad tanto al artista como a su entorno.

Horas después del accidente, a través de las redes sociales oficiales de Roberto Carlos, se emitió un comunicado en el que se confirmó lo ocurrido y se envió un mensaje de calma a sus seguidores.

“Les informamos que, durante la grabación del especial de fin de año de Globo TV, Roberto Carlos sufrió un accidente automovilístico leve. Él fue atendido en el hospital de Gramado y dado de alta poco después, sin mayores complicaciones”, señaló el texto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Roberto Carlos (@robertocarlosoficial)

El comunicado también destacó que no hubo consecuencias graves para ninguna de las personas involucradas y agradeció las múltiples muestras de apoyo recibidas.

“Agradecemos sinceramente el cariño y la preocupación del público, y les aseguramos que todos los involucrados se encuentran bien”, concluyó el mensaje oficial.

La noticia, que inicialmente causó inquietud, terminó convirtiéndose en un alivio para los seguidores del cantante, quienes continúan expresándole mensajes de afecto y buenos deseos.

Roberto Carlos, por su parte, se encuentra en buen estado de salud y, según lo informado, pudo retomar sus actividades sin inconvenientes mayores, demostrando una vez más la fortaleza que lo ha acompañado a lo largo de su extensa y exitosa carrera artística.

