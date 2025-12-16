Un nuevo escándalo envuelve al cantante José Jorge Oñate, hijo del icónico cantante fallecido Jorge Oñate, quien ha recibido fuertes críticas en redes sociales por aparecer en un video enfrascado en una pelea con una mujer que sería una de las vecinas del barrio donde vive en Valledupar.

Aunque las circunstacias no están claras, en el video se alcanza a escuchar al cantante lanzando fuertes amenazas y declaraciones en contra de la mujer, quien le reclamó supuestamente porque con su camioneta dañó gran parte de la decoración navideña en el barrio de Valledupar.

“Pa’ eso ando armado, pa’ matarme con cualquiera, pa’ meterle un tiro al que sea”, es lo que se alcanza a escuchar en uno de los videos, que sería la voz de José Jorge Oñate, hijo del ‘jilguero’.

“Pa’ eso ando arma’o, pa’ matarme con cualquiera, pa’ meterle un tiro al que sea”. El hijo de Oñate, sin ley y amenazando. José Jorge Oñate, hijo del cantante Jorge Oñate, habría amenazado con un revólver a una ciudadana en una calle decorada con motivos decembrinos. pic.twitter.com/lYAgpV4ksG — Arturo Alfaro (@aralfa21) December 15, 2025

Algunos medios locales han informado que supuestamente este artista agredió a la mujer y fue llevada a un centro médico, pero esa versión no ha sido confirmada hasta el momento.

No es la primera vez que ‘el huracán’, como es conocido, enfrenta un escándalo en Valledupar. A mediados de 2025, el cantante encontraba departiendo en el famoso casino ubicado en Carrera 9 #6A-26. Según reportes de la Policía Metropolitana de Valledupar, Oñate Zuleta se alteró repentinamente, agarró una silla y destruyó una ruleta Gold Club Plus. Alertados por los presentes en el establecimiento, fue necesaria la intervención de agentes policiales para intentar controlar la situación.

En medio de su agitado estado, las autoridades le propusieron a Oñate Zuleta solucionar el asunto remunerando los daños ocasionados. Sin embargo, tal oferta fue airadamente rechazada por el artista, que desafiantemente le dijo al administrador del casino: “que él no iba a pagar los daños, que hiciera lo que quisiera”.

Ante tal negativa y evidente acto de rebeldía, el administrador del casino procedió a interponer una denuncia formal, lo que llevó a la captura de ‘El Huracán’ y a la consecuente aplicación de medida de aseguramiento domiciliaria dictada por el Juzgado 14. Posteriormente, el hijo de Oñate hizo una reflexión en sus redes sociales y reconoció sus erores, por lo que debió pagar los daños ocasionados.

