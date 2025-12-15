J Balvin amplía el alcance de ‘Ciudad Primavera’ y confirma que el espectáculo que deslumbró a Medellín y Bogotá en 2025 se transformará en una gira nacional que recorrerá Colombia durante el primer semestre de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: J Balvin traerá a Bogotá la misma fiesta épica que encendió Medellín con ‘Ciudad Primavera’)

El proyecto, concebido como una experiencia inmersiva y emocional, dejará de ser un evento puntual para convertirse en uno de los recorridos musicales más ambiciosos del próximo año.

Luego de las presentaciones del 29 de noviembre en Medellín y del 13 de diciembre en Bogotá, el artista anunció que el ‘show’ llegará a nuevas ciudades entre marzo, abril y mayo, conservando su formato original en 360 grados en la mayoría de las fechas. La propuesta mantiene su eje simbólico en las flores, que funcionan como hilo conductor del mensaje de gratitud, transformación y renacimiento que Balvin ha querido transmitir con este concepto.

Lee También

‘Ciudad Primavera’ se plantea como un universo propio, donde la música, la puesta en escena y el contacto con el público se integran para rendir homenaje a los fanáticos y a cada ciudad visitada. En esa línea, el artista paisa, reconocido por Billboard como el colombiano más influyente del siglo XXI, llevará esta experiencia por distintos puntos del país en 2026.

Fechas confirmadas de la gira de J Balvin en Colombia:

21 de marzo – Cali: Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

– Cali: Estadio Olímpico Pascual Guerrero. 11 de abril – Cúcuta: Estadio General Santander.

– Cúcuta: Estadio General Santander. 18 de abril – Bucaramanga: Estadio Departamental Américo Montanini.

– Bucaramanga: Estadio Departamental Américo Montanini. 1 de mayo – Barranquilla: Estadio Romelio Martínez.

– Barranquilla: Estadio Romelio Martínez. 2 de mayo – Valledupar: Parque de la Leyenda Vallenata (Festival Vallenato).

– Valledupar: Parque de la Leyenda Vallenata (Festival Vallenato). 9 de mayo – Cartagena: Estadio Olímpico Jaime Morón León.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por J Balvin (@jbalvin)

El anuncio fue hecho por J Balvin a través de sus redes sociales, acompañado de un video que recopila momentos clave de los conciertos que hizo y adelanta la magnitud del espectáculo que llegará al resto del país. En el caso de Valledupar, el ‘show’ hará parte del Festival de la Leyenda Vallenata, con un escenario especialmente adaptado para cumplir con los lineamientos del evento.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.