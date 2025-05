Mauricio Vélez, reconocido por su amplia trayectoria en la televisión colombiana y por haber sido uno de los primeros presentadores del matutino ‘Buen día, Colombia‘ de RCN, habló abiertamente sobre las razones que lo llevaron a salir del programa.

Lo hizo durante una reveladora entrevista en el pódcast ‘Yo, Camilo’, conducido por el periodista Camilo Chaparro, donde expresó sin filtros sus inconformidades y reflexiones sobre su paso por el canal.

¿Por qué salió Mauricio Vélez de ‘Buen día, Colombia?

Vélez comenzó diciendo una frase que dejó claro su sentir: “A nadie lo botan de un trabajo en el que esté contento”. Con esta afirmación abrió la puerta a una serie de críticas constructivas que apuntaron, más que a personas concretas, al formato del programa, a la dinámica interna del equipo y a las decisiones de producción que, según él, dificultaban la fluidez y coherencia del contenido al aire.

“Después uno empieza a mirar y decir: tal vez yo no estaba tan contento por la manera en que se hacía el programa, por lo que pasaba con nuestros compañeros… Y no quiero criticar a alguno en particular, pero sí por cómo se distribuían los roles, el tipo de invitados y ciertas cosas que me tocaba hacer que iban en contra de mis creencias personales”, explicó el presentador.

Uno de los momentos más polémicos de la conversación fue cuando relató una situación con su compañero Andrés López.

“Yo tener que decirle a mi compañero: ‘te queda divina esa falda, te ves hermoso con esa falda’… Andrés, no. A mí me provocaba decirle en broma: ‘con esa falda te monto en un caballo, care chimba, y te enredas en un alambrado’. Ese sería yo, ese es mi humor, pero me tocaba decirle cosas como ‘qué linda te queda’, y yo sentía que no tenía por qué hacerlo”, expresó, refiriéndose a las tensiones entre lo que pensaba y lo que debía decir en cámara.

¿Por qué Mauricio Vélez criticó a directora de ‘Buen día, Colombia’?

Vélez también fue muy crítico con la falta de experiencia de algunos miembros del equipo, lo cual, a su juicio, afectaba el ritmo del programa.

“Es muy difícil trabajar con personas que tienen menos experiencia que uno en televisión. Lo digo abiertamente. Cuando usted trabaja con alguien como Juan Esteban Sampedro, uno dice: este man es una máquina. Pero cuando trabaja con personas que están empezando, como era el caso de mi directora y de varios de mis compañeros —con excepción de Andrés López—, uno sentía que tenía que hacer mucha fuerza”, comentó.

Además, relató con cierta frustración cómo algunos de sus colegas eran puestos en roles que no dominaban: “Ponían a una señora que es divina, Mamá Luz, que es cocinera, a ser presentadora; a un niño chiquito también a ser presentador. Y uno pensaba: ¿dónde le metemos ritmo al programa? Pero uno no podía intervenir, porque era el trabajo de ellos”.

Vélez concluyó que quizá su salida obedeció al deseo de la producción de contar con alguien más flexible: “Tal vez por eso dijeron: saquemos a Mauricio y pongamos a una persona que haga caso. Además, estar tanto tiempo al aire, con esa presión, también cansa”.

Sus declaraciones no solo provocaron reacciones en redes sociales, sino que también abrieron el debate sobre el manejo de formatos matutinos, el respeto por la trayectoria de los talentos y la importancia de un equipo equilibrado y bien dirigido.

Mauricio Vélez, sin tapujos, dejó claro que su salida de ‘Buen día, Colombia’ no fue casual, sino el resultado de una acumulación de tensiones y desacuerdos que, al final, marcaron su decisión de dar un paso al costado.

