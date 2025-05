Rafael Santos Díaz, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, ha salido públicamente en defensa de su esposa y del buen nombre de su familia, luego de que Betsy Liliana González, una de las exparejas del ‘Cacique de La Junta’, lanzara fuertes declaraciones en su contra.

El conflicto se intensificó después de que Rafael Santos mencionara en una entrevista que mantenía una mala relación con algunas de las antiguas parejas sentimentales de su padre, lo que desencadenó una ola de controversia en redes sociales.

Todo comenzó cuando el cantante participó en el videopódcast del actor Aco Pérez. Durante la conversación, Santos recordó que una de las exparejas de Diomedes Díaz no permitía que él y sus hermanos visitaran a su padre, lo cual dejó marcadas heridas familiares.

“Había una que no nos dejaba entrar a ver a mi papá, pero te voy a decir una cosa: con esta me desquito, porque fue ella quien lo dejó a él, y no precisamente por razones menores”, expresó el artista, en un tono de molestia evidente.