En el foro Hipertensión: el enemigo silencioso, organizado por Pulzo, el reconocido cardiólogo José Medardo Rozo Vanstrahlen abordó con franqueza y preocupación los retos que enfrenta la población colombiana frente a esta enfermedad silenciosa, que puede tener consecuencias devastadoras si no se detecta y controla a tiempo.

Además, expuso un punto crucial que va más allá de lo médico: el impacto social y humano que tendrá, en el futuro, el creciente número de personas que deciden no tener hijos y que consideran a sus mascotas como su única compañía.

Preocupante futuro para quienes eligen mascotas en lugar de tener hijos

El doctor Rozo, quien cuenta con más de dos décadas de experiencia en cardiología y actualmente lidera el equipo de esa especialidad en la Clínica Reina Sofía, advirtió que muchos adultos mayores con hipertensión, insuficiencia cardíaca o deterioro neurológico podrían enfrentar una vejez solitaria y difícil de llevar.

“Si tú tienes daño cardíaco o alguna condición neurológica que te impida valerte por ti mismo, ¿quién te va a cuidar en 20 años si no tienes hijos o una red de apoyo humana? No son los perros y gatos”, cuestionó el especialista. Agregó que, aunque las mascotas brindan compañía emocional, no podrán suplir las necesidades de cuidado físico y médico que requieren las personas en estado de vulnerabilidad.

“Ni la inteligencia artificial va a poder reemplazar el cuidado humano real. No se confíen”, enfatizó Rozo, haciendo un llamado urgente a la reflexión y al autocuidado.

¿Qué es la hipertensión?

La hipertensión, conocida como una enfermedad silenciosa, muchas veces no presenta síntomas evidentes hasta que se manifiesta con complicaciones graves como infartos, accidentes cerebrovasculares o insuficiencia renal. Por eso, el especialista recomendó medirse la presión arterial al menos una vez al año, y con mayor frecuencia si se tienen factores de riesgo como obesidad, tabaquismo, colesterol alto o antecedentes familiares.

El mensaje central del foro fue claro: conocer y controlar los propios indicadores de salud puede marcar la diferencia entre una vejez saludable y una vida llena de limitaciones. “Tú sabes si eres obeso, si tienes sobrepeso, si tu glicemia o colesterol están elevados. Debemos ser conscientes de nuestros números de salud y tomar medidas desde ahora”, explicó el cardiólogo.

¿Cuántos hipertensos hay en Colombia?

En Colombia, se estima que el 40 % de la población adulta es hipertensa. Sin embargo, solo el 25 % de los hombres mantiene un control adecuado de su condición, mientras que el 35 % de las mujeres, quienes suelen ser más disciplinadas con su salud, logran un manejo más eficiente.

El doctor Rozo también compartió recomendaciones prácticas para prevenir la hipertensión: evitar el consumo de tabaco, reducir al mínimo la ingesta de alcohol, llevar una dieta balanceada y realizar actividad física regular. “Lo ideal son 150 minutos de ejercicio moderado a la semana, o 75 minutos si es vigoroso”, precisó.

En conclusión, el especialista subrayó que la hipertensión no solo es un tema clínico, sino también social. El cuidado del cuerpo y la prevención de enfermedades no pueden postergarse. “El futuro no nos va a perdonar la indiferencia con la que tratamos nuestra salud hoy”, concluyó.

