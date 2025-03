Vélez le contó a Acuña que no solo fue una decisión difícil para él, sino que también fue una situación complicada para Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento de Caracol, que tuvo que comunicarle sobre los cambios que venían para el programa y que lo afectaban a él directamente.

“Juan Esteban fue muy querido, muy especial, y me dijo: ‘Yo creo que esta es de las cosas más difíciles que le pueden pasar a uno: me están pidiendo una reestructuración del programa; todo el tema del empoderamiento femenino está enfocado a no sé qué vainas…. y este programa lo vamos a hacer solo con mujeres'”, contó el bogotano, que salió de ‘Día a día’ en 2019, luego de ocho años.

En ese momento le propusieron que él solo apareciera los viernes, para presentar el ‘viernes locochón’, lo que significó un cambio de contrato y de condiciones salariales; posteriormente salió del todo. No obstante, Caracol se portó de la mejor manera con él, aseguró.

“Fue muy duro, porque no me lo esperaba, fue muy duro, porque el totazo económico de quedarse uno sin trabajo y no hacer nada diferente de un día para el otro… fue muy duro. Pero te voy quiero decir algo, tú no te imaginas cómo se portó Caracol conmigo en términos financieros: ‘Qué necesita, acá está su plata’, y vivo eternamente agradecido”, declaró.

Aunque también fue un golpe emocional, porque se sentía parte de “la familia de ‘Día a día'”, dijo, quedó en los mejores términos con sus excompañeros y sus jefes. De hecho, en 2024 regresó al programa como invitado para hablar de sus proyectos, y dejó ver el cariño que le tiene a sus colegas.

¿Por qué se fue Mauricio de ‘Buen Día, Colombia’?

Poco después de de salir del programa de Caracol, Vélez pasó a presentar el ‘Buen día, Colombia’, matutino de RCN. No obstante, tres años más tarde salió, al parecer, porque el canal decidió no renovarle el contrato.

En la entrevista con Acuña, Vélez también acotó que RCN también se portó muy bien con él y su despidió de la mejor manera de todos los que integran el canal.

¿Qué pasó con Mauricio Vélez y a qué se dedica ahora?

Actualmente, el artista es ganadero, tiene su propia finca, y está metido en las subastas del mundo agropecuario. Además, trabaja con varias marcas, de las que es embajador.

No contempla regresar a la televisión, a menos que le propongan un personaje que verdaderamente le llame la atención, pues considera que cuando los actores llegan a cierta edad, les dejan de proponer papeles buenos. Además, el bogotano ya se ha ganado múltiples reconocimientos por su trabajo actoral.

“Si sale una producción, donde uno tenga una cosa relevante, bonita, con sentido, además, pues chévere. Para enseñar lo malo o para enseñar lo bueno, me gustaría de pronto estar en televisión, pero el señor de la tienda, no. No quiero ser el señor de la tienda”, dijo en ‘La sala de Laura Acuña’.

