Mauricio Vélez, que fue presentador de los programas de ‘Día a día’ y ‘ Buen día, Colombia’, señaló a qué se va a dedicar este 2024, una labor que es de sus grandes pasiones, pero lo alejará de las pantallas.

¿A qué se dedicará Mauricio Vélez en el 2024?

El presentador contó al magacín de ‘Día a día‘ que se dedicará a la agricultura y a la herrería de caballos en 2024: “Estuve en Venezuela, allí estuve haciendo un curso de herrería me fue muy bien y ahora estoy dedicado tiempo completo a las labores del campo con el tema de los talones de caballos “.

“Me dedico a la parte agrícola, estoy dedicado al campo y los animales, dicto cursos de herrería y estoy dando clases de una terapia diseñado con caballos por cuatro horas para que las personas convivan con ellos y se les quiten el miedo a estos animales”, dijo quien interpretó a ‘Asdrúbal López’ en ‘Las muñecas de la mafia’.

Por otro lado, el artista está al frente de la Ganadería Hacienda Bruselas, que es el legado de le dejó su padre: “Colombia se está volviendo exportadora de carne, entonces en esas estamos, porque la buena genética del ganado la tenemos nosotros y nos ha ido muy bien en ese tema”.

En cuanto a temas de la presentación, si volvería a conducir un programa comentó: “Me encanta el mundo de la televisión y la presentación, pero a estas alturas no hago lo que me toque sino con lo que me gusta, tengo ese privilegio, pero eso sí, si hay algo de actuación o de presentación y me gusta, lo tomaré”.

Vélez lanzará una canción próximamente e hizo un adelanto en la emisión del mañanero de Caracol.

