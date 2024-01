En las últimas horas se dio a conocer el fallecimiento de la madre de la actriz Carla Giraldo, quien en los próximos días llegará a ser parte del nuevo ‘reality’ ‘La Casa de los famosos’, de RCN Televisión, como una de sus presentadoras.

Luego de la serie de mensajes por parte de algunos allegados a la familia y la confirmación de algunos medios de comunicación de esta noticia, la actriz se refirió sobre si se trató de su mamá adoptiva o quien la trajo al mundo.

La presentadora del ‘reality’ de RCN, indicó: “Mi mamá”, enfatizando que se trató de María del Rosario, mujer que la adoptó cuando era una bebé.

De acuerdo con las declaraciones de Carla Giraldo para el programa ‘Yo, José Gabriel, fue adoptada a pocas horas de llegar al mundo. Sus padres adoptivos fueron María del Rosario Quintero y Manuel Giraldo, ambos se dedicaban al comercio en la zona de San andresito, en Bogotá. Ante la imposibilidad de tener hijos, decidieron darle la bienvenida a una nueva integrante realizando todo el proceso legal.

La actriz a sus 14 años decidió irse de su hogar, según ella, para aquel momento estaba atravesando por una edad que no era sencilla. En ese momento, había logrado destacarse en la televisión colombiana, gracias a su participación en ‘Me llaman Lolita’.

“No me llevaba bien con mi mamá. No hacía caso. Con mi papá, tampoco. Decido irme de la casa; dije: aquí no vuelvo y jamás volví”.