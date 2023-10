El programa de televisión ‘La casa de los famosos’, que ha sido todo un éxito recientemente en México, con su ganadora Wendy Guevara, estaría cerca de ser estrenado en Colombia y se espera la presencia de varias celebridades en él.

Carla Giraldo, actriz que ganó ‘Masterchef celebrity’ en el año 2022, dio pistas de su posible participación en esta nueva producción, pero aún no es seguro si lo hará como participante o como presentadora.

La mujer fue abordada por periodistas de ‘Lo sé todo’, quienes la cuestionaron sobre los rumores que indican que será presentadora de este programa, junto a Cristina Hurtado. Ante las preguntas, ella no confirmó totalmente su participación, pero su actitud sugirió nerviosismo de haber sido descubierta. “¿Yo? ¿Qué es eso? No sé nada. No les puedo contar nada”, dijo entre risas.

Ante las especulaciones también hubo otras voces en la entrevista. Otro invitado al evento se coló en cámara y dijo: “No puedo afirmar ni negar que se va a hacer la casa de los famosos en Colombia”

“Creo que le iría mejor como participante que como presentadora”, dijo al respecto el presentador. Ella mencionó que se imagina “sacándolos a todos” como participante, por lo que la duda sigue quedando en el aire.

Presentadoras y participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

‘La casa de los famosos’ es una producción que se hará por primera vez en Colombia y es un formato heredado del canal internacional Telemundo. El periodista Carlos Ochoa habría dado algunos detalles de la llegada a las pantallas colombianas en sus redes sociales.

“Yo pienso que la presentadora podría ser la bella y talentosa Cristina Hurtado, a quien quiero tanto, sería un gran regreso estelar a RCN. ¿Lo harán en la misma casa de Protagonistas de Nuestra Tele, donde hicieron este ‘reality’?, ¿por eso estaría en Buen Día Colombia?”, dijo el hombre.

Además, se conoce que varios participantes podrían concursar y dentro de la posible lista están Isabella Santiago, el Negro Salas, Ovidio Asprilla, Gregorio Pernía, Aura Cristina Geithner, Yina Calderón y Aída Victoria Merlano. Aún no se conoce la fecha de estreno, pero Ochoa señala que podría salir en febrero, cuando termine la emisión de ‘Rigo’, producción basada en la vida de Rigoberto Urán.

