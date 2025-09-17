‘Masterchef‘, el ‘reality’ de RCN, atraviesa semanas cargadas de emociones, tensiones y polémicas. En el más reciente episodio, los participantes se enfrentaron a un nuevo reto de eliminación que puso a prueba no solo su talento culinario, sino también su capacidad de soportar la presión.

La jornada comenzó con cinco concursantes en riesgo: Raúl Ocampo, Valeria Aguilar, Carolina Sabino, Nicolás Montero y ‘Pichingo’, quienes tuvieron que desplegar toda su creatividad para continuar en la competencia.

Sin embargo, no todos lograron convencer al exigente jurado. Un error en la preparación de una salsa le costó a Valeria Aguilar su permanencia en el programa. Su salida fue recibida con gran tristeza, pues era una de las participantes más queridas tanto por los televidentes como por sus compañeros.

Valentina Taguado y Raúl Ocampo fueron quienes más sintieron su partida, al punto de expresar públicamente que la amistad que construyeron con ella trasciende las cámaras y quedará fuera de la pantalla.

¿Qué pasó con Luis Fernando Hoyos?

Mientras tanto, otro tema ha causado controversia dentro y fuera de la cocina: la ausencia prolongada del actor Luis Fernando Hoyos, quien ha tenido que retirarse temporalmente por problemas de salud.

De acuerdo con las reglas del programa, cualquier participante que falte a un reto tiene la posibilidad de reincorporarse, pero bajo la condición de regresar con delantal negro, lo que lo expone de inmediato a la eliminación.

La encargada de informar al público sobre esta situación ha sido la presentadora Claudia Bahamón, quien ha recalcado que la prioridad del actor debe ser su recuperación. Sin embargo, también ha sido clara en que, de volver, deberá someterse a las mismas reglas que el resto de los concursantes. Hasta ahora, Hoyos solo ha manifestado que está concentrado en su salud, sin dar detalles sobre su posible regreso a las grabaciones.

Reclamos de los participantes por ausencia de Luis Fernando Hoyos

La ausencia de Hoyos ha despertado incomodidad entre varios concursantes, quienes consideran injusto que pueda reincorporarse sin haber enfrentado las mismas pruebas que ellos. En una conversación dentro de la cocina, varios de los participantes expresaron que lo más equitativo sería que el actor, de regresar, lo haga directamente en un reto de eliminación.

La actriz Carolina Sabino fue una de las más sinceras al respecto: “Hay mucha tristeza de saber que pasan y pasan las semanas y no vuelve ‘Luisfer’, pero al mismo tiempo uno dice: bueno, uno ha hecho un proceso muy a conciencia, con esfuerzo, y él llega a meterse a los 10, a los 8 finalistas, y es como… ok, uno piensa y se sobrevalora todo el esfuerzo que se ha hecho”.

Otros concursantes, como Ricardo Vesga y Patricia Grisales, también manifestaron en tono de inconformidad que lo más justo sería que ‘Luisfer’ regresara directamente a un reto de eliminación, ya que su ausencia por dos semanas les parecía una ventaja frente al esfuerzo constante que los demás han tenido que mantener en la competencia.

Sus palabras provocaron reacciones encontradas en redes sociales. Algunos televidentes apoyaron su posición, mientras que otros la criticaron por considerarla poco empática frente a la situación de salud de su compañero. Comentarios como:

“Esa es la compañera de trabajo de la que hay que cuidarse” o “qué tristeza, la falta de empatía de esa gente liderada por Carolina, quien chilla por todo” inundaron las plataformas digitales. Incluso, hubo quienes afirmaron que este tipo de actitudes está afectando la imagen del programa.

‘Masterchef’ cada vez más exigente

Con la salida de Valeria Aguilar y la incertidumbre sobre el futuro de Luis Fernando Hoyos, la competencia se hace cada vez más dura. Los participantes que siguen en carrera saben que cualquier error puede costarles el sueño de convertirse en el próximo ganador del ‘reality’. A medida que se acercan las etapas finales, las tensiones aumentan, las estrategias se hacen más evidentes y el ambiente en la cocina se vuelve un verdadero campo de batalla.

El público, por su parte, sigue expectante, no solo por el nivel de los platos, sino también por las dinámicas entre los concursantes, que convierten cada episodio en un espectáculo lleno de sorpresas, lágrimas y polémicas.

