La actriz Carolina Sabino volvió a estar en el centro de la conversación digital luego de responder de manera contundente a las críticas que ha recibido por su participación en la nueva temporada de ‘Masterchef Celebrity‘, producción que se emite por el Canal RCN.

(Vea también: Carolina Sabino y Jorge Herrera, de ‘Masterchef’, fueron ‘esposos’ hace 30 años y nadie sabía)

Desde el inicio de la competencia, su comportamiento dentro de la cocina ha causado comentarios divididos entre los televidentes y usuarios en redes sociales. Algunos han destacado su talento y disciplina, mientras que otros han cuestionado su actitud frente a sus compañeros. Sin embargo, un comentario en particular logró que Sabino decidiera pronunciarse públicamente.

Estas palabras encendieron la polémica y llevaron a que la actriz respondiera de manera directa y sin rodeos.

“Detestable leerte, Paulo. Detestable ver que un programa que uno está haciendo, con honestidad y amor, lo hayan convertido en un basurero de odio… Todos los que estamos ahí somos buenos seres humanos, y se han encargado de buscar víctimas y victimarios para tener un tema en el cual descargar frustraciones y malos sentimientos…”, expresó Sabino en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

Con estas declaraciones, la artista no solo contestó a la crítica puntual, sino que también denunció la violencia digital que ella y otros participantes han tenido que enfrentar en medio del concurso. Sabino recalcó que la esencia del formato no es propiciar ataques personales, sino brindar entretenimiento a las familias colombianas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

“Nos invitaron con la idea de hacer algo que entretenga, y ahora resulta que les dimos un camino para crear aún más violencia de la que ya tenemos…”, concluyó en su reflexión.

La reacción de Sabino se suma a la lista de figuras del entretenimiento que han vivido situaciones similares en ediciones anteriores de ‘Masterchef Celebrity‘. Casos como los de Carla Giraldo y Carolina Acevedo demostraron que la visibilidad en el ‘reality’ no solo trae reconocimiento, sino también una alta exposición a comentarios negativos en redes sociales.

Aunque la actriz decidió no extender más el debate en sus publicaciones posteriores, lo cierto es que la polémica sobre su actitud dentro del programa sigue vigente. Muchos usuarios continúan señalándola, mientras otros la defienden y destacan su sinceridad frente a la cámara.

De esta forma, la participación de Carolina Sabino en ‘Masterchef’ se ha convertido en uno de los temas más comentados de la temporada, dejando en evidencia el poder de las redes sociales para amplificar tanto el apoyo como las críticas hacia las figuras públicas

* Pulzo.com se escribe con Z