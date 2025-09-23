En los últimos días, la ausencia de Claudia Bahamón en algunos momentos del programa ‘Masterchef Celebrity‘ causó todo tipo de rumores en redes sociales y entre los seguidores del reality de cocina.

Muchos empezaron a especular que la reconocida presentadora habría tenido problemas de salud que la obligaron a apartarse temporalmente de la grabación. Ante los comentarios y la creciente incertidumbre, Bahamón decidió romper el silencio y hablar directamente con su público.

(Vea también: Claudia Bahamón, ¿enamorada? Aparecen imágenes junto a un misterioso hombre)

Claudia Bahamón explicó ausencia en ‘Masterchef’

A través de su cuenta oficial en X, antes Twitter, la huilense publicó un mensaje en el que explicó con total sinceridad lo que realmente había ocurrido en el set de grabación. En sus palabras, no se trataba de un asunto grave, sino de un virus que afectó a gran parte del equipo, incluidos concursantes y miembros de la producción.

Lee También

“Voy a ser muy sincera. Tuvimos un virus brutal que rotó por todos. De esas cosas que son imposibles de controlar y que no discriminan. Luis Fer estuvo muy, muy, muy mal. Yo caí pésimo. Valentina también. Raúl tuvo accidente en la cocina”, relató la presentadora, con el tono cercano y transparente que siempre la ha caracterizado.

Voyager a ser sincera

Tuvimos un virus brutal que roto por todos. De esas cosas que son imposibles de controlar y que no discriminan. Luis Fer estuvo muy muy muy mal. Yo caí pésimo. Valentina también. Raúl tuvo accidente en la cocina. Creo que tenemos el grupo más lindo del… https://t.co/OA7bgOpFjm — claudiabahamon (@CLAUDIABAHAMON) September 23, 2025

Su explicación buscaba calmar a los televidentes, pues los rumores habían crecido rápidamente y muchos pensaban que se trataba de una situación delicada. Sin embargo, Bahamón dejó claro que fue un virus pasajero, aunque bastante fuerte, que terminó contagiando a varios de los involucrados en el programa, incluidos chefs y concursantes.

Además de los problemas de salud, la presentadora reveló que uno de los participantes, Raúl Ocampo, sufrió un accidente dentro de la cocina, lo que también contribuyó a la ausencia de algunas figuras en los episodios recientes. Pese a las dificultades, Bahamón destacó la unión del grupo y la fortaleza con la que todos enfrentaron los inconvenientes.

“Creo que tenemos el grupo más lindo del mundo. Ya regresaremos al aire”, concluyó en su publicación, dejando en claro que tanto ella como el resto de los integrantes del programa volverán con toda la energía a la pantalla.

Sus palabras no solo despejaron las dudas de los fanáticos, sino que también mostraron la cercanía de la presentadora con el público. Claudia Bahamón, quien ha estado al frente de ‘Masterchef’ durante varias temporadas, se ha ganado el cariño de los televidentes precisamente por esa transparencia y espontaneidad con la que habla de su vida y de los momentos difíciles que atraviesa.

¿Qué pasó con Claudia Bahamón y Simón Brand?

La relación entre Claudia Bahamón y el director de cine Simón Brand fue una de las más recordadas en la farándula colombiana de principios de los 2000. Ambos mantuvieron un noviazgo sólido durante varios años y se convirtieron en una de las parejas más admiradas del entretenimiento nacional. Sin embargo, pese al cariño y la complicidad que demostraban en público, su historia llegó a su fin hace más de un año.

Luego de la separación, Simón Brand fue visto con una mujer llamada Jimena Rugeles, quienes han compartido varias imágenes en sus redes sociales. En cuanto a Claudia Bahamón hace poco estuvo relacionado con un misterioso hombre en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

A pesar de la ruptura, siempre se han expresado con respeto el uno del otro y dejaron claro que entre ellos quedó una relación de amistad y mutua admiración

* Pulzo.com se escribe con Z