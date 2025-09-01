Claudia Bahamón, reconocida presentadora de ‘Masterchef Celebrity’, vivió un fin de semana muy especial en su finca, donde decidió reunir a varios de los participantes y jurados del exitoso ‘reality’ de las noches colombianas.

La huilense, conocida por su cercanía y calidez, abrió las puertas de su casa para compartir un asado en el que no faltaron las risas, las anécdotas de grabación y momentos llenos de complicidad entre amigos.

Entre los asistentes a este encuentro estuvieron varios de los concursantes de la actual temporada: David Sanín, Julián Zuluaga, Rau Ocampo, Alejandra Ávila, Valentina Taguado, Michelle Rouillard, entre otros. También se unió el chef Nicolás de Zubiría, quien llegó acompañado de su esposa Daniela Vida y su hija Sienna, mostrando que, más allá de la competencia, lo que se ha tejido en’ Masterchef’ es una verdadera familia.

La reunión contó además con la presencia del actor Variel Sánchez, exparticipante del programa, quien estuvo junto a su esposa, Estefanía Godoy.

Todo parecía ser una tarde normal de convivencia, donde los protagonistas compartieron buena comida y conversaciones amenas. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fueron unas fotografías que se filtraron en redes sociales y que pusieron en el centro de los comentarios a la misma Claudia Bahamón.

En dichas imágenes, la presentadora aparece abrazada de manera muy cercana a un misterioso hombre que no forma parte del elenco ni del equipo conocido del programa.

En una de las fotos se les ve juntos, en una actitud que muchos interpretaron como cariñosa y comprometida. En otra instantánea, la huilense aparece acariciando al hombre, lo que despertó aún más las especulaciones sobre una posible nueva relación sentimental de los seguidores de la presentadora.

Los internautas no tardaron en reaccionar y comenzaron a preguntarse si este sería el nuevo amor de Claudia, quien siempre ha manejado su vida personal con discreción.

La aparición de estas imágenes causa aún más interés si se recuerda que, en el pasado, Claudia Bahamón sostuvo una relación con el reconocido director de cine Simón Brand, con quien se le vinculó durante varios años. Aunque nunca fueron de compartir demasiado sobre su intimidad, eran considerados una de las parejas más sólidas del medio. Sin embargo, desde hace un tiempo no se les veía juntos, lo que despertó rumores sobre una separación.

Amanecerá y veremos si Claudia decide confirmar o desmentir lo que muchos ya dan por hecho: que el misterioso acompañante podría ser el hombre que le ha devuelto la ilusión en el amor. Por ahora, las imágenes hablan por sí solas y han encendido la curiosidad de sus fanáticos, quienes no pierden detalle de cada movimiento de la huilense.

¿Qué pasó con Claudia Bahamón y Simón Brand?

Claudia Bahamón y Simón Brand fueron durante más de dos décadas una de las parejas más admiradas del espectáculo colombiano. Ella, reconocida presentadora de ‘Masterchef Celebrity’, y él, prestigioso director de cine y videoclips, construyeron una vida en común marcada por el respeto y la admiración mutua. Sin embargo, en los últimos meses los rumores sobre una posible separación comenzaron a tomar fuerza, hasta que finalmente se confirmaron.

La primera señal llegó cuando Claudia eliminó varias fotografías de pareja en sus redes sociales y compartió mensajes reflexivos que hablaban de cambios y nuevas etapas. Poco después, Simón fue visto en el Festival Estéreo Picnic muy cercano a la modelo y diseñadora Jimena Rugeles, lo que encendió las alarmas sobre el fin de su matrimonio.

En junio de 2025, la presentadora habló en ‘Bravíssimo’ y, sin dar mayores detalles, confirmó que la relación sentimental había terminado, aunque resaltó que ambos siguen unidos como padres y amigos en la crianza de sus hijos.

Mientras Claudia afronta esta nueva etapa enfocada en su carrera y bienestar, Simón ya ha oficializado su noviazgo con Rugeles en redes sociales. Así, cada uno continúa su camino, demostrando que la separación no significa ruptura familia

