Claudia Bahamón es una de las presentadoras más reconocidas y queridas en Colombia, pues por su amplio recorrido en la televisión nacional, pero más específicamente por ‘Masterchef’, se ha ganado el cariño de muchas personas en el país.

De hecho, la también modelo ha construido una larga carrera llena de logros y éxitos, lo que le ha permitido construir una casa bastante lujosa y llamativa en Bogotá.

Recientemente, la locutora y participante del ‘reality’, Valentina Taguado, subió un video mostrando justamente la parte más íntima de ese hogar y los seguidores quedaron sorprendidos por los detalles, las prendas y los lujos.

De hecho, no mostró toda la casa, sino una parte del cuarto, el armario e incluso hasta el baño. Este es el video:

En cuanto a la habitación, se puede ver que es una cama doble, dos mesas de noche y un tapete bastante grande que ocupa gran parte de la habitación. Además, tiene un sofá y al otro lado, una salida a una terraza en la que recibe todo el sol.

Luego muestra la parte que más llama la atención, ya que se ve el ‘walking closet’ que es casi como una habitación más, pues tiene camisas, sacos, pantalones y muchos cajones. Dentro de esos espacios hay joyas, ropa interior e incluso lencería, con la que hace comentarios de doble sentido con la locutora.

Finalmente muestra el baño, que es bastante amplio y con mucha luz natural. Tiene un espejo bastante grande, una ducha moderna y hasta una tina casi en la mitad del espacio, rodeado de piedra que hace sentir como si se estuviera en la naturaleza. Además, también tiene salida a la terraza, la misma que conecta con la habitación.

Al final, Valentina Taguado muestra que se fue con una bolsa que le regaló la presentadora, llena de prendas de todo tipo. “Nos excedimos de confianza. De verdad qué vergüenza”, dice la locutora.

