La misma hija de Elizabeth Loaiza contó que fue víctima de un chantaje por una foto íntima por parte de su expareja, lo que les causó una enorme cantidad de problemas a ella y su familia, quienes tuvieron que tomar medidas para que nada se saliera de control. Además, confirmó que esto ocurrió mientras mantenían una relación a distancia.

De hecho, la modelo de 36 años había confesado que Ana Sofía, su hija, fue manipulada por su exnovio de 18 años. Sin embargo, no se conocía muy a fondo todo lo que rodeaba el hecho, ya que la revelación la hizo por medio de una publicación en Instagram, lo que dejó varias incógnitas que fueron resueltas recientemente en el programa ‘La red’ de Caracol Televisión.

Ana Sofía Escruceria, de 17 años, y Elizabeth Loaiza, narraron a ese medio que todo comenzó cuando la menor de edad decidió ser novia de un muchacho de su colegio, quien al graduarse se fue al extranjero. No obstante, continuaron con su noviazgo a pesar de la distancia, gracias a la ayuda de la tecnología, pero fue justo ahí cuando surgió el problema.

Los dos se sumergieron en un reto de posesividad que era tendencia en TikTok, según mencionó Ana Sofía. Un día el joven de 18 años le pidió una foto por chat y ella, sin ningún tipo de desconfianza, se la envió, sin imaginar que sería el comienzo de un verdadero dolor de cabeza, a pesar de que su mamá le había dicho que nunca compartiera videos o imágenes de ella a nadie, ya que eso siempre terminaba mal.

(Vea también: Video de Beéle con Isabella Ladera: revelan imágenes que los dejan expuestos)

“Le mandé una foto, normal. Con todo el amor del mundo se la mandé. Yo dije: ‘pues ¿qué va a hacer con esa foto? Nada, normal’. Yo confiaba 100 % en él”, aseguró la menor a ‘La red’.

“Un día peleando porque me iba a poner unos ‘shorts’ para hacer ejercicio para subir a una vereda. Me dijo que yo me iba a poner esos ‘shorts’ para que todo el mundo me morboseara y para que todo el mundo me mirara. Me dijo: ‘tú quieres ser el centro de atención, pues yo te roto esa foto y ahí sí vas a ser el centro de atención de todo el mundo’. Yo le dije como: ¿qué te pasa? Qué miedo que tengas esa foto, ¿qué te pasa por la cabeza?’ Luego me dijo: ‘si quieres, cuando cumplas 18 te la paso y tú abres Onlyfans'”, comentó Ana Sofía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Red Caracol (@laredcaracol)

Elizabeth Loaiza, por su parte, contó que vio cambios en el comportamiento de la menor. De hecho, confesó que se enteró de este caso gracias a la mamá de una amiga de Ana Sofía, quien escuchó a las dos menores conversando sobre el acontecimiento. Así que la modelo antioqueña de 36 años contactó al abogado Jaime Granados para atender el suceso.

Granados le envió una carta de su bufete de abogados para que Elizabeth pudiera hablar con la mamá del joven que estaba chantajeando a Ana Sofía y supiera sobre los delitos en los que podría estar incurriendo su hijo, los cuales irían desde pedofilia y difundir contenido íntimo de una persona sin su consentimiento.

Días después, el hombre reapareció e redes sociales para decirle a Ana Sofía que siguieran con la relación, que él la esperaba a que tuviera 18 años. “Que no me metiera con nadie, que no saliera. O sea, que siguiera cumpliendo los acuerdos que teníamos”, contó la menor de 17 años.

Asimismo, la joven confesó que se lo encontró en una fiesta y que su exnovio la abordó para pedirle perdón y que volvieran. Sin embargo, ella le dijo que ya no había posibilidad de nada y que si quería cambiar, era lo mejor para una futura relación con otra mujer. Además, dejó un mensaje a todas las personas sobre el chantaje digital y que tengan conversaciones con sus padres para evitar este tipo de vivencias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Red Caracol (@laredcaracol)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.