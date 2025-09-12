El chef Jorge Rausch, uno de los jurados más reconocidos de ‘Masterchef Celebrity Colombia’, volvió a ser tendencia, pero esta vez no por su estilo exigente en la cocina, sino por su vida sentimental. Desde hace meses, muchos de sus seguidores sospechaban que el bogotano de raíces inglesas ya no estaba soltero, pues en redes sociales se le notaba más sonriente y con indirectas que hacían pensar en una nueva ilusión.

La confirmación llegó de la manera más inesperada: a través de una dinámica de preguntas en sus historias de Instagram. Uno de sus seguidores quiso saber si actualmente estaba saliendo con alguien o interesado en una persona especial. Sin rodeos, Rausch respondió que ya no estaba soltero, dejando claro que su corazón tiene dueña.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los internautas fue otra de sus respuestas. A la pregunta de si estaría dispuesto a hacerse un nuevo tatuaje, el chef contestó con humor y contundencia: “Nop, suficientes con los de mi novia”. Además indicó que su novia es pelirroja.

Con esta frase no solo ratificó que tiene una relación estable, sino que también dejó entrever que su pareja ya hace parte importante de su vida, al punto de compartir algo tan simbólico como los tatuajes.

Aunque en un principio se reservó los detalles sobre la identidad de su compañera sentimental, no tardó en dar pistas y finalmente dejarse ver con ella.

¿Quién es la novia de Jorge Rausch?

La afortunada es Alejandra Rosales, una talentosa DJ y productora musical de 30 años, nacida en Bucaramanga, Santander. Con una destacada carrera en el ámbito de la música electrónica, Rosales se ha abierto camino en la industria con su estilo innovador y energético en las mezclas, lo que la ha convertido en una de las artistas emergentes más prometedoras de la escena.

Durante las últimas semanas, tanto Rausch como Rosales han compartido en sus redes sociales algunas imágenes juntos. Aunque no han hecho un anuncio oficial en entrevistas, las fotografías hablan por sí solas: momentos de viajes, cenas, experiencias gastronómicas y planes en pareja que muestran a ambos felices y muy compenetrados.

En varias de esas publicaciones, los seguidores del chef no han dudado en dejar mensajes de felicitación, resaltando que se le ve más pleno y rejuvenecido.

Por su parte, Rosales también ha dejado ver la complicidad que mantiene con el chef. En sus redes sociales ha compartido instantes románticos y fotografías en actitud cariñosa, lo que confirma que la relación no es un rumor, sino una realidad que ambos han decidido vivir con libertad, aunque sin exponer demasiado su intimidad.

La noticia de esta nueva etapa amorosa fue muy bien recibida por el público. Desde que se conoció su separación de su anterior pareja, muchos se preguntaban cuándo volvería a abrirle la puerta al amor. Ahora, sus seguidores destacan que Jorge se ve más alegre y que hace una gran pareja con Alejandra, a quien consideran una mujer carismática y talentosa.

Además, varios fans han comentado que los une algo más que el romance: la pasión por el arte y la creatividad. Mientras él se expresa a través de la gastronomía, ella lo hace con la música. De hecho, en varias imágenes se les ha visto compartiendo experiencias que combinan estos mundos, como cenas acompañadas de sesiones de mezclas en vivo, lo que refleja que disfrutan construyendo un estilo de vida juntos.

Aunque hasta el momento ninguno de los dos ha hablado públicamente de planes a futuro, lo cierto es que su relación ya causa curiosidad entre los medios y sus fanáticos. Muchos esperan que pronto aparezcan juntos en algún evento o que Rausch, fiel a su costumbre, termine compartiendo más detalles de su vida personal con la naturalidad que lo caracteriza.

Por ahora, Jorge Rausch sigue siendo tendencia, esta vez por un motivo distinto a los retos de ‘Masterchef‘. Su nueva relación con Alejandra Rosales no solo lo ha llenado de ilusión, sino que también ha conquistado a sus seguidores, quienes celebran que el chef haya encontrado nuevamente el amor y lo presuma con orgullo.

