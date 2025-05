El reconocido chef Jorge Rausch, uno de los jurados más queridos del programa ‘Masterchef celebrity’, ha vuelto a ser noticia, pero esta vez no por sus estrictas calificaciones culinarias ni por sus rutinas de ejercicio, sino por su vida sentimental. A través de sus redes sociales, el chef sorprendió a sus seguidores al confirmar que ya no está soltero y que decidió darle una nueva oportunidad al amor.

Todo ocurrió en medio de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde Rausch respondió con sinceridad algunas dudas que sus seguidores le plantearon. Uno de los interrogantes que más llamó la atención fue si seguía soltero, a lo que el chef contestó de forma breve pero contundente: “Nop”.

¿Jorge Rausch tiene nueva pareja?

La respuesta causó una ola de reacciones por parte de sus seguidores, quienes desde hace tiempo estaban pendientes de cualquier pista sobre su situación amorosa.

Pero eso no fue todo. Otro usuario quiso ir más allá y le preguntó directamente si estaba saliendo con alguien o interesado en alguna persona. Rausch no dudó en responder que ya no está soltero.

La confirmación definitiva llegó cuando otro seguidor le preguntó si estaría dispuesto a hacerse un nuevo tatuaje. La respuesta del chef fue tan clara como reveladora: “Nop, suficientes con los de mi novia”. Con esta frase, no solo confirmó que tiene una nueva pareja, sino que además reveló que llevan tiempo saliendo.

Aunque no ofreció mayores detalles sobre la identidad de su nueva compañera sentimental, la noticia ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes le han enviado mensajes de apoyo y felicitaciones por esta nueva etapa de su vida. Muchos esperan que pronto comparta alguna imagen junto a ella o dé más pistas sobre esta relación que, hasta ahora, ha preferido mantener en privado.

¿Quién es la exnovia de Jorge Rausch?

Cabe recordar que Jorge Rausch estuvo casado durante más de 22 años con Orit Feldman, con quien tiene hijas en común. Luego de su divorcio, el chef inició una relación con Nathalie Monsalve, una joven con la que compartió durante más de seis años. Sin embargo, en noviembre del año pasado, ambos decidieron tomar caminos diferentes al darse cuenta de que tenían planes y objetivos distintos para sus vidas.

Desde entonces, Rausch se había mostrado enfocado en su trabajo y en su bienestar personal. De hecho, uno de los aspectos que más llamó la atención entre sus seguidores fue el evidente cambio en su apariencia física, fruto de una disciplina constante en el gimnasio. Su transformación provocó admiración y elogios, y muchos lo interpretaron como una etapa de renovación personal.

Ahora, con esta nueva relación, el chef demuestra que está dispuesto a abrir su corazón nuevamente, y aunque no ha dado a conocer públicamente a su nueva pareja, sus palabras dejan claro que atraviesa un momento feliz a nivel emocional.

Mientras tanto, sus seguidores y fanáticos del programa ‘Masterchef celebrity‘ continúan atentos a cada una de sus publicaciones, esperando descubrir quién es la mujer que logró conquistar nuevamente el corazón del exigente pero carismático jurado.

