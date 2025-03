Jorge Rausch se ha ganado un reconocimiento en diferentes países gracias a su trabajo y su talento en la cocina, además de ser uno de los más estrictos de la competencia.

(Vea también: ¿Se cocinó amor en ‘Masterchef’? Pillan a dos participantes muy juntos; uno fue futbolista)

Su relación amorosa era conocida, pero no detallaba muchas cosas de su intimidad. Por eso mismo sorprendió a más de un fanático cuando decidió hablar del problema que tuvo con el consumo de alcohol.

Jorge Rausch tuvo problemas con el consumo de alcohol

En una entrevista en el pódcast ‘El Rincón de los Errores’, el chef compartió experiencias que le marcaron la vida, como por ejemplo, el hecho de asumir un consumo problemático con las bebidas e irlo superando día tras día:

“Es duro, claro. Es un día a la vez, uno jamás se puede confiar, pero en este momento no se me pasa por la cabeza y no me antoja ni un poco, yo no sé si eso es normal o soy yo creyendo huevonadas”, comentó el chef.

Además de eso, aseguró que los únicos momentos que cambiaría de su vida tienen que ver con alcohol, acciones o decisiones que tomó estando bajos los efectos de dicha sustancia.

(Vea también: Claudia Bahamón reapareció luego de quebranto de salud: “Hacernos bien”)

En esa conversación hablaron de algunos indicios que podrían revelar un consumo problemático, por ejemplo, presentar problemas físicos, hacerse el propósito de disminuir el consumo, pero no lograrlo, tener consecuencias negativas frente al trago y aun así seguir tomando, entre otros factores.

El jurado se mantuvo 13 años sobrio y recayó, momento que marcó su vida negativamente, pero logró recomponerse y hoy en día asegura que está muy bien y feliz de poder superar su adicción todos los días.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.