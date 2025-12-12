El género regional colombiano suma un nuevo hito con el lanzamiento de ‘De eso tan bueno no dan tanto’, una colaboración entre Luis Alfonso, uno de los referentes más sólidos de la escena, y Nicko Cadavid, cantante y compositor que oficializa su regreso a la música tras varios años lejos de los escenarios.

La propuesta, que combina sonoridades actuales con una interpretación emocional, se presenta como uno de los estrenos más relevantes del año para el género.

La unión de ambos artistas tiene una historia particular detrás. Durante la pandemia, cuando la carrera de Luis Alfonso apenas comenzaba a consolidarse, Nicko Cadavid —quien ya contaba con alta visibilidad en redes sociales— lo apoyó con una estrategia de difusión que terminó siendo decisiva para su posicionamiento.

Años después, Luis Alfonso devuelve ese gesto a través de la música, dando forma a una colaboración que se preparó por más de doce meses y que hoy se materializa como una nueva apuesta del regional colombiano.

Para Nicko Cadavid, este lanzamiento representa mucho más que un sencillo promocional. Se trata de un retorno definitivo, con una visión renovada y una identidad artística más clara. Aunque siempre estuvo vinculado al canto, su trayectoria pasó por pausas, experimentos con distintos géneros y una presencia digital que terminó por conectarlo con un público amplio.

Canción de Luis Alfonso llega al cine

‘De eso tan bueno no dan tanto’ hará parte de la banda sonora de la película ‘In-fluencer’, dirigida por Juan David Restrepo y protagonizada por Andrea Valdiri, Sara Uribe, Gregorio Pernía y La Abuela. El filme será estrenado el 14 de diciembre de 2025 durante un evento en Bora Bora, discoteca ubicada en Medellín.

Clarín León también hizo nuevo estreno

Mientras el regional colombiano recibe novedades desde la escena nacional, el panorama latino suma otro lanzamiento importante con ‘Chapayeka’, el nuevo álbum en vivo de Carín León, uno de los artistas más influyentes de la música mexicana contemporánea. El disco, grabado completamente en Hermosillo, Sonora, se convierte en un homenaje directo a sus orígenes y a la tradición del territorio que lo vio crecer.

La producción se hizo en el histórico barrio de La Matanza, un lugar cargado de valor sentimental para el artista, pues allí vivieron sus abuelos. El álbum reúne 20 canciones, varios invitados destacados del norteño y una puesta en escena basada en la conexión cultural entre Carín León y las tradiciones yaquis, que inspiran el nombre del proyecto.

El lanzamiento llega tras un año histórico para el cantante: su cuarto Latin Grammy, conciertos agotados en la Sphere de Las Vegas y colaboraciones con figuras como Bon Jovi, Carlos Santana y Kacey Musgraves. Con “Chapayeka”, Carín cierra su quinto año consecutivo publicando un álbum en vivo durante diciembre, convirtiendo la tradición en un sello de su carrera.

