Google publicó su esperado ‘Year in Search 2025’, el resumen anual que revela cuáles fueron las personas y los acontecimientos que más despertaron el interés de los colombianos en el último año.

Las tendencias muestran un país marcado por la curiosidad, por la farándula, la política, el entretenimiento y varios hechos de alto impacto nacional e internacional.

En la categoría de personas más buscadas, el listado estuvo encabezado por un nombre que dominó conversaciones, titulares y redes sociales durante todo el 2025: Altafulla.

El cantante barranquillero se convirtió en una figura de altísimo interés público gracias a su participación en ‘La casa de los famosos’, uno de los programas más controvertidos en Colombia.

Pero su nombre también creció por fuera del programa. Su relación sentimental con la creadora de contenido Karina García, otra de las personalidades más buscadas del 2025, mantuvo al público atento. La pareja protagonizó titulares, rumores y constantes reacciones, lo que llevó a que ambos quedaran entre los nombres más rastreados en Google durante el año.

Las otras figuras más buscadas en 2025

Después de Altafulla, el listado de personajes más buscados muestra una mezcla entre líderes políticos, figuras públicas del continente y personalidades involucradas en la coyuntura regional. Según los datos revelados, estas fueron las 10 personas más buscadas por los colombianos:

Altafulla. Papa León XIV. Nicolás Maduro. Karina García. Luis Suárez. Juan Fernando Quintero. Juan Manuel Santos. Abelardo de la Espriella. Andy Byron. María Corina Machado.

Acontecimientos más buscados por los colombianos en 2025

Así como el interés por personajes fue diverso, los acontecimientos más buscados también revelaron qué movilizó la atención nacional a lo largo del año. Entre ellos destacaron:

Mundial de Clubes Magnicidio de Miguel Uribe Turbay Mundial de Fútbol Sub-20 Eliminatorias del Mundial 2026 Terremoto en Paratebueno

El ‘Year in Search 2025’ deja claro que el país vivió un año en el que los colombianos combinaron el interés por la farándula televisiva —especialmente por el fenómeno mediático que significó Altafulla— con una preocupación constante por la política regional y los grandes eventos deportivos.

