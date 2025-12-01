La carrera por dominar la inteligencia artificial avanza a gran velocidad y cada innovación modifica expectativas, inversiones y alianzas. Ahora, Google sorprendió al mercado con un desarrollo que combina avances en software y hardware, provocando reacciones inmediatas entre competidores y analistas del sector. Este movimiento tiene implicancias que van mucho más allá de un modelo de IA, consolidando a la empresa como un actor influyente en la dirección tecnológica global.

Sigue a PULZO en Discover

El modelo Gemini 3 de Google recibió elogios de rivales directos como Nvidia y OpenAI. Sam Altman, CEO de OpenAI, calificó el modelo como “un gran avance”, mientras Marc Benioff anunció que dejará de usar ChatGPT tras probarlo. Meta evalúa integrar los chips Tensor de Google, y Anthropic planea ampliar su uso. Los mercados reaccionaron: las acciones de Google subieron casi un 8 %, mientras que Nvidia tuvo un leve descenso.

(Vea también: Funciones del puerto de carga del iPhone que pocos aprovechan: Internet, mejores fotos y más)

La relevancia de este avance no solo radica en prestigio, sino en su capacidad de influir en inversiones, empleo, automatización y decisiones financieras a nivel global. Más de un millón de usuarios probaron Gemini 3 en sus primeras 24 horas, destacando en generación de texto, procesamiento de imágenes y edición visual. Sin embargo, especialistas advierten que el modelo aún no domina todos los segmentos de IA, como la búsqueda, donde Perplexity y xAI mantienen ventaja.

Lee También

(Vea también: Alerta global: actualización urgente en aviones A320 por riesgo de fallos causados por radiación solar)

Chips Tensor y su impacto en alianzas estratégicas

Los chips Tensor, ASIC desarrollados por Google, no buscan versatilidad total como las GPU de Nvidia, sino eficiencia en tareas específicas. Aunque Nvidia sigue dominando el mercado, el interés creciente en ASIC abre la posibilidad de diversificación de proveedores y reduce la dependencia de las grandes empresas en GPUs tradicionales. Google se posiciona así como una alternativa estratégica dentro del ecosistema de inteligencia artificial, ofreciendo soluciones complementarias a Nvidia y AMD.

Lee También

Los expertos coinciden en que Google atraviesa un momento excepcional, aunque no garantiza un liderazgo absoluto. Reconocimientos de Meta, Anthropic, Nvidia y figuras clave del sector confirman que la compañía dejó de ser espectadora y se convirtió en un actor capaz de redefinir prioridades. La pregunta final no es si Google dominará la IA, sino si su capacidad de integrar modelos avanzados, chips especializados y una infraestructura global permitirá moldear la carrera tecnológica del siglo XXI.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.