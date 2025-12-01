El próximo 6 de diciembre, Google Cloud llevará a cabo Capacita+ aprende IA con Google Cloud, un evento de capacitación híbrido y simultáneo sin precedentes en América Latina con el objetivo de entrenar a más de 200.000 estudiantes y profesionales no técnicos en inteligencia artificial (IA) generativa con Gemini en un solo día.

Esta masiva iniciativa subraya el compromiso de Google Cloud con el desarrollo de habilidades digitales cruciales para la región, donde hay ilusión en Colombia por las posibilidades que se abren.

En el evento, que tendrá una duración de dos horas, los asistentes aprenderán a utilizar Gemini en herramientas clave como Google Workspace y NotebookLM. Se hará especial énfasis en la ingeniería de ‘prompts’ y la experiencia ‘no-code’, permitiendo a personas sin conocimientos técnicos crear sus propios agentes de IA, democratizando así el acceso a esta tecnología.

Asimismo, tendrán conocimiento de aplicaciones reales de la IA generativa para mejorar la productividad, acceso gratuito a la programación completa de entrenamiento en IA generativa, y una ruta de aprendizaje guiada para obtener la credencial oficial de ‘Líder en IA Generativa’ de Google Cloud, lista para ser compartida en redes sociales.

La capacitación está dirigida a profesionales y estudiantes de cualquier área, incluso aquellos que no provienen del sector tecnológico, pero tienen un gran interés en la IA. El objetivo es demostrar la relevancia de las herramientas de Google Cloud, como Gemini, para potenciar cualquier carrera profesional.

“La formación de talento es una necesidad estratégica para impulsar la competitividad en América Latina. Estamos comprometidos en brindar a la fuerza laboral las habilidades necesarias para prosperar en la nueva economía. Capacitar a 200 mil personas en un día es un paso gigante para que la región se convierta en un líder global en innovación tecnológica”, expresó Eduardo López, presidente de Google Cloud para América Latina.

Capacita+ aprende IA con Google Cloud se llevará a cabo con sesiones presenciales en 50 universidades de 10 países de América Latina, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Uruguay. Igualmente, los participantes también podrán unirse a la experiencia de forma online.

Esta iniciativa se suma a los esfuerzos de Google Cloud en la región, que ya ha colaborado con más de 550 universidades y se ha comprometido a capacitar a un millón de personas en Brasil y México en IA y tecnologías de la nube. En los últimos 18 meses, la empresa ha otorgado más de 35.000 insignias de Google Cloud Skills Boost en habilidades digitales, demostrando su impacto tangible en el desarrollo de talento.

Los interesados pueden inscribirse y encontrar más información en el sitio web de Cloud on air, al buscar sobre ‘Aprende IA con Google Cloud’.

