Si 2024 fue el año en que “jugamos” con la Inteligencia Artificial, 2025 fue el año en que la IA empezó a trabajar de verdad.

Hoy, en miles de empresas alrededor del mundo, la IA dejó de ser un experimento para convertirse en la nueva fuerza laboral digital. Y con ello, quedó en evidencia una realidad que expuse en mi columna sobre la doble brecha digital: la nueva desigualdad ya no es de acceso; es cognitiva.

No se trata de saber programar. Se trata de saber comunicarnos con la máquina.

En 2025, aprendimos una nueva habilidad que debería incluirse en los currículos de colegios y universidades: la ingeniería de prompts, la capacidad de darle a la IA instrucciones claras, precisas y éticas.

Los tres grandes hitos de la IA en 2025

Tras revisar los reportes más rigurosos del año, como los de Stanford AI Index, McKinsey, MIT, IBM, OCDE, Google, Open IA, entre otros, tres hechos pueden considerarse hitos reales y con impacto directo en la vida laboral y productiva.

1. La IA entró de lleno al mundo del trabajo: la era emergente de los agentes autónomos

Según McKinsey (State of AI 2025), el 72% de las empresas ya utiliza IA en al menos una función, desde atención al cliente hasta operaciones, logística o análisis de datos.

IBM coincide: 2025 es el primer año en que los agentes de IA pasaron de pruebas de laboratorio a automatizar tareas reales.

El Stanford AI Index también muestra un crecimiento acelerado de IA ocupando tareas antes manuales o administrativas.

Ya no es teoría:

Los bancos usan agentes para filtrar riesgos y responder consultas complejas.

Hospitales para preparar reportes clínicos.

Empresas del sector real para automatizar flujos logísticos.

Áreas de talento humano para preseleccionar hojas de vida y programar entrevistas.

2025 fue el año en que empezamos a delegar trabajo a la IA.

2. La IA aprendió a razonar: el salto hacia modelos “System 2”

Este avance ya no es conceptual: está descrito por Google DeepMind, OpenAI y universidades líderes.

Nuevos modelos, como la familia o1, Gemini y otros incorporan mecanismos de razonamiento multietapa que les permiten “pensar antes de responder”, logrando: resolver problemas matemáticos complejos, construir cadenas lógicas, reducir alucinaciones, analizar escenarios estratégicos y justificar decisiones paso a paso.

Por primera vez, la IA empezó a aproximarse al razonamiento tipo “System 2”, lo que permite que un modelo no solo genere texto, sino que razone tareas que antes eran exclusivas de humanos.

Esto transformó diagnósticos médicos, ingeniería, derecho, educación y analítica avanzada.

3. La ley alcanzó a la tecnología: regulación histórica global

2025 será recordado como el año en que la regulación dejó de correr detrás de la tecnología y comenzó a caminar a su lado.

EU AI Act (implementación completa 2025)

Incluye:

Obligación de etiquetar contenido generado por IA (watermarking),

Auditorías obligatorias,

Clasificación de sistemas por nivel de riesgo,

Sanciones para usos indebidos.

OCDE: convergencia regulatoria en América Latina

La OCDE señala que varios países de la región empezaron a adoptar marcos inspirados en Europa para exigir más transparencia, mitigar sesgos algorítmicos y proteger datos.

¿Y Colombia? Avances clave en 2024–2025

Colombia avanzó en:

Ley de Inteligencia Artificial (2024), que en 2025 tuvo sus primeros desarrollos reglamentarios y pilotos de implementación.

Lineamientos para uso ético, responsable y transparente de IA en el sector público.

Discusiones sobre gobernanza algorítmica, sesgos, enfoque diferencial y protección de datos.

Iniciativas locales (como Bogotá y Medellín) para promover apropiación digital y experimentación regulatoria.

Por primera vez, el país empezó a construir un marco para convivir con sistemas inteligentes que ya influyen en decisiones sobre trabajo, salud, educación y finanzas.

Este no es un hito técnico: es un hito social.

La imperiosa lección de 2025: el Prompt es lo primero

Mientras la tecnología se volvía más poderosa, también se volvió más peligrosa cuando no se usa bien.

Un estudio de la BBC y expertos en alfabetización digital publicado en octubre de 2025 mostró que: 45% de las respuestas de los principales modelos de IA contenían errores y 70% de esas respuestas erróneas se entregaron en tono altamente confiado.

En otras palabras: la IA se volvió muy convincente… incluso cuando se equivoca.

Por eso, la Ingeniería de Prompts se convirtió en la competencia más importante del año. La razones:

Evita errores y alucinaciones: una instrucción vaga genera una respuesta errada.

Activa el razonamiento del modelo: técnicas como Chain of Thought guían la decisión.

Mejora el desempeño de agentes autónomos: cuanto más claro el objetivo, mejor la ejecución.

El Prompt como acto cívico

Promptear bien no es solo productividad; es ciudadanía digital.

Si sabemos preguntar, podemos: exigir veracidad, detectar sesgos, pedir fuentes y reducir el desperdicio energético.

En un mundo donde los navegadores ya sintetizan 50 fuentes por nosotros, la claridad de nuestra intención es lo que nos permite acceder a información útil, no ruido sofisticado.

¿Qué significa todo esto para Colombia?

Para Colombia, este no es un debate técnico: es una oportunidad histórica. Tenemos:

Una juventud nativa digital,

Empresas que ya adoptan IA,

Ciudades avanzando en políticas públicas de apropiación tecnológica,

Un ecosistema en formación continua.

Pero también una brecha inmensa: 74% de los colombianos no utilizan herramientas de IA, aunque tengan conectividad.

La tarea urgente no es solo conectar hogares; es enseñar a las personas a usar la IA con propósito, a pensar mejor, a preguntar mejor, a decidir mejor.

Si logramos democratizar la alfabetización en IA, Colombia puede dar un salto sin precedentes en productividad, innovación, empleabilidad y equidad.

No es la IA la que va a definir nuestro futuro. Serán las preguntas que sepamos hacerle.

Sobre Carolina González Tabares, experta reconocida en Latam en estrategias de impacto social, IA + Educación, aprendizaje permanente (Lifelong Learning) e innovación. Lideró el primer sistema de medios digitales del Gobierno de Colombia y creó la primera plataforma de educación basada en IA para el desarrollo de competencias profesionales. Conferencista y TED Speaker, impulsa la educación como motor de equidad, felicidad y progreso. Actualmente se desempeña como Gerente de Nuevos Negocios EdTech en ETB.

