El iPhone es un dispositivo lleno de tecnología y funciones que hacen que cueste lo que cuesta, pues realmente puede funcionar como computador, cámara, grabadora, radio y mucho más, pero el problema es que la mayoría de personas no saben cómo sacarle el máximo provecho.

Es más, uno de los elementos más ignorados por parte de los usuarios es el puerto de carga del dispositivo, el cual muchas personas creen que solo sirve para conectar el celular cuando ya se va a descargar, pero lo cierto es que tiene más funciones que harán que su dispositivo trabaje mejor.

Tal como compartió el creador de contenido @imcharli.e, quien suele compartir todo tipo de recomendaciones tecnológicas, por medio de este puerto se puede mejorar el Internet, la calidad de las fotos, la importación de archivos, cargar otros dispositivos y más.

Por ejemplo, la primera función extra que tiene este espacio es que se le puede conectar un adaptador que recibe conexión de Ethernet y con eso su celular ya no se conectará solo con wifi, sino directamente a la señal y eso hará que sea mucho más rápida y eficiente, perfecto para subir archivos o compartir contenido a mejor velocidad en las redes sociales.

Lo segundo es para aquellos que toman fotos o graban videos, ya que por medio de otro adaptador se puede conectar la memoria SD o Micro SD y así podrá descargar los archivos de forma instantánea para editar más rápido y compartir en la mayor brevedad posible.

Lo tercero es para aquellos que quieren grabar con la mayor calidad posible, pues conectándole un disco duro, el iPhone sí permitirá grabar a 120 en el logarítmico, lo que hará que sus videos se vean de mucho mayor calidad.

Por otro lado, y eso es perfecto para los viajeros, el iPhone también funciona como cargador, es decir, si usted tiene otro dispositivo más descargado que el suyo, conecta el cable en ambos celulares o a unos audífonos, este detectará cuál necesita más pila y lo comenzará a recargar.

Finalmente, si mantiene esa conexión por cable, le servirá mejor el compartir Internet e incluso el Airdrop, que es con el que se comparten archivos de forma instantánea sin que se afecte la calidad.

De esta manera, usando el puerto de carga puede sacarle el máximo provecho a su dispositivo para que valga cada peso de lo que le costó.

