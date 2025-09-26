El lanzamiento de los más recientes iPhone han dejado mucho de qué hablar, pues muchos han estado encantados con la experiencia debido a las mejoras en las cámaras y demás, mientras que otros han encontrado muchas fallas que no se justifican por el precio que se está pagando.

De hecho, tema como los rayones y la resistencia son elementos que a las personas no les está gustando tanto, ya que precisamente por un valor tan alto deberían ser de mejor calidad.

Uno de los que ha hecho revisiones de estos dispositivos fue Luisito Comunica, el creador de contenido mexicano que tiene millones de seguidores, quien se compró el iPhone 17 Pro, el Air y los audífonos y los puso a prueba.

El primero en probar fue el iPhone 17 Pro, el cual aseguró que sí cambia con respecto al 16 Pro y por eso mismo le dio la aprobación.

Sin embargo, el problema estuvo en el iPhone Air, ya que es el más delgado y aunque no tiene muchas características del Pro, el precio es casi el mismo, pero igual aseguró que puede ser una buena opción.

Ahora, lo que quiso probar el ‘youtuber’ fue su resistencia, ya que la marca lo ha vendido como uno de sus más resistentes, lo que significa que si se cae no le va a pasar nada. En la primera prueba con el forro, el dispositivo quedó intacto, pero luego le quitó el protector, lo volvió a tirar al piso y toda la pantalla se rompió, pues se abrió una grieta en una esquina y de ahí se fue el resto.

Debido a la decepción y el engaño que sintió, se dirigió a una tienda de Apple a hacer vigente el seguro y le dijeron que en esos casos suelen cambiar la pantalla, pero que como los equipos están tan nuevos y no hay las piezas, le entregarán uno nuevo en tres días porque es un equipo que está completamente agotado.

Esto refleja que aunque los celulares prometen ser muy resistentes, lo mejor cuando los adquiera es tenerlos siempre con un forro protector para que no se afecten, ya que sí se han reportado varios casos de fragilidad en los dispositivos.

