Este martes 9 de septiembre, Apple deslumbró al mundo con la presentación oficial de la serie iPhone 17 durante su esperado Apple Keynote en el Steve Jobs Theater.

La nueva generación de ‘smartphones’ llega con cuatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, cada uno diseñado para diferentes tipos de usuarios, desde los que buscan un dispositivo accesible hasta los que desean lo último en tecnología de punta.

¿Cómo son los iPhone 17?

A continuación, algunas de las características principales de cada modelo y sus precios confirmados por Apple.

iPhone 17: el modelo base con grandes mejoras

El iPhone 17, el modelo estándar, llega con un diseño continuista, pero con mejoras significativas que lo hacen destacar. Este dispositivo cuenta con una pantalla LTPO OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas, un salto desde las 6,1 pulgadas de su predecesor, y por primera vez en el modelo base, incorpora una tasa de refresco de 120 Hz gracias a la tecnología ProMotion.

Equipado con el nuevo chip A19, el iPhone 17 ofrece un rendimiento superior y una eficiencia energética mejorada. Su cámara principal de 48 MP (f/1.6) ahora se complementa con un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo 2x gracias al sensor Quad Pixel. La cámara frontal sube a 24 MP, mejorando selfies y videollamadas. Además, incluye iOS 26 con Apple Intelligence, que optimiza tareas mediante inteligencia artificial.

Colores disponibles: blanco, negro, azul claro, rosado y verde.

Precio confirmado: 799 dólares (256 GB).

iPhone 17 Air: ultraligero y elegante

El iPhone 17 Air es la gran novedad de esta generación, reemplazando al modelo Plus con un diseño ultradelgado de solo 5,5 mm de grosor, el iPhone más fino hasta la fecha.

Su construcción en aleación de aluminio-titanio lo hace ligero y resistente, aunque sacrifica el Dynamic Island y opta por una batería más pequeña para mantener su perfil estilizado. La pantalla OLED de 6,6 pulgadas también cuenta con 120 Hz, ofreciendo una experiencia visual inmersiva.

El iPhone 17 Air utiliza el mismo chip A19 que el modelo base, pero su apartado fotográfico es menos avanzado, con una cámara principal de 48 MP y un ultra gran angular de 12 MP, sin teleobjetivo dedicado. Este modelo apuesta por la portabilidad y el diseño premium, ideal para quienes buscan un dispositivo elegante sin necesitar las especificaciones de los modelos Pro.

Colores disponibles: blanco, negro, dorado, azul claro.

Precio confirmado: 999 dólares (256 GB).

iPhone 17 Pro y Pro Max: potencia y sofisticación

Los modelos iPhone 17 Pro y Pro Max están diseñados para los usuarios más exigentes. Ambos cuentan con el chip A19 Pro, que potencia el rendimiento en aplicaciones de alta demanda, como edición de video en 8K. El iPhone 17 Pro tiene una pantalla LTPO OLED de 6,3 pulgadas, mientras que el Pro Max sube a 6,9 pulgadas, ambos con 120 Hz y un brillo máximo que supera los modelos anteriores.

El sistema de cámaras es uno de los puntos fuertes: triple lente con un sensor principal de 48 MP, un ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo periscópico de 12 MP con zoom óptico de hasta 5x en el Pro Max (3x en el Pro). Además, el nuevo Botón de Control de Cámara permite ajustes rápidos para fotografía y video.

Colores disponibles: blanco, gris, negro, azul oscuro, naranja.

Precios confirmados: iPhone 17 Pro: 1099 dólares (256 GB); iPhone 17 Pro Max: 1199 dólares (256 GB).

¿Cuánto costarán los iPhone 17 en Colombia?

Los precios confirmados por Apple están en dólares, pero para estimar su costo en Colombia se considera el tipo de cambio actual (aproximadamente 4.200 pesos por dólar) y se añade el IVA del 19 % y posibles costos de importación.

A continuación, una estimación aproximada:

iPhone 17 (256 GB): 799 dólares / 3’355.800 pesos + 19 % IVA + costos de importación= 4’200.000 pesos aproximadamente.

iPhone 17 Air (256 GB): 999 dólares / 4’195.800 pesos + 19 % IVA + costos de importación= 5’200.000 pesos aproximadamente.

iPhone 17 Pro (256 GB): 1099 dólares / 4’615.800 pesos + 19 % IVA + costos de importación= 5’700.000 pesos aproximadamente.

iPhone 17 Pro Max (256 GB): 1199 dólares / 5’035.800 pesos + 19 % IVA + costos de importación= 6’200.000 pesos aproximadamente.

Todos los modelos estarán disponibles para reserva a partir del 12 de septiembre y llegarán a las tiendas el 19 de septiembre. La integración de iOS 26 con Apple Intelligence mejora la experiencia del usuario con funciones como traducción en tiempo real, asistentes de escritura y personalización avanzada. Además, todos los modelos cuentan con resistencia IP68, Face ID, y soporte para carga MagSafe mejorada.

