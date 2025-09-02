Este 9 de septiembre de 2025 se hará el lanzamiento del iPhone 17 y toda su nueva línea, durante el ya conocido ‘Awe Dropping’, evento organizado por Apple cada año para presentar sus nuevos teléfonos, relojes y hasta audífonos.

Los modelos Pro y Pro Max del nuevo iPhone incluirían un sofisticado sistema de cámaras teleobjetivos, que permitirían lograr un zoom de hasta 8x, señaló Xataka, y el chip A19 Pro, un procesador de última generación fabricado con tecnología de 3 nanómetros, que le permitiría al teléfono tener más rendimiento con menor consumo de energía.

Además, permitiría hacer grabaciones de videos en resolución 8K y la cámara frontal alcanzaría los 24 megapíxeles, reforzada con inteligencia artificial para selfis y videollamadas más nítidas.

En cuanto al diseño, se espera un cambio estético notorio: los modelos Pro y Pro Max incorporarían un módulo de cámaras más ancho en forma de barra que atravesaría la parte superior trasera del dispositivo. Además, se introducirían nuevos colores, destacando un tono naranja cobre, agregó Applesfera, junto a las opciones tradicionales en negro, plata y azul oscuro.

La conectividad también daría un salto. El dispositivo estaría preparado para Wifi 7, además de un 5G más rápido y estable, junto con la función de emergencia vía satélite mejorada. Todo esto complementado con iOS 26, un sistema operativo que incorporará herramientas potenciadas por inteligencia artificial y una interfaz más interactiva.

Precio del iPhone 17 Pro Max

Se estima que el precio de lanzamiento del iPhone 17 en Estados Unidos podría arrancar en alrededor de 799 dólares para el modelo base y superar los 1.199 dólares (casi 5’000.000 de pesos colombianos) en la versión Pro Max, aunque en Colombia y el resto de América Latina el precio podría ser más alto.

Apple tendría pensado poner al mercado la nueva línea de celulares el 19 de septiembre, aunque los interesados podrían hacer las reservas, en Estados Unidos, desde el 12 e septiembre de 2025.

Dónde ver el lanzamiento del nuevo iPhone 17 en vivo

El evento de lanzamiento del nuevo celular y los otros productos será transmitido por el canal oficial de Apple desde las 12:00 del mediodía de Colombia y a través de la página web oficial de la compañía de tecnología.

