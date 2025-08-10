Cambiar de celular es una tarea bastante complicada actualmente, pues por el cambio de divisas, el precio de importación y demás, los dispositivos salen mucho más costosos que si se compraran directamente en Estados Unidos o en Europa.

(Ver también: Samsung lanzó nuevos celulares y relojes: reveló fecha para comprarlos en Colombia)

De hecho, un celular puede costar hasta más de 10’000.000 de pesos, lo cual es incluso más que una motocicleta y por eso se hace tan difícil adquirirlo nuevo.

Sin embargo, hay una época del año en la que los distintos establecimientos sacan promociones porque como ya van a haber lanzamientos, necesitan renovar el inventario para tener más espacio para los nuevos modelos que llegan.

Lee También

Promociones de celulares en Olímpica

Es más, uno de esos establecimientos que cuenta con descuentos es Olímpica, el cual entre los celulares más llamativos que aparecen con rebajas son los iPhone, con hasta casi el 70 % menos de su valor original.

Por ejemplo, el equipo con más descuento es el iPhone 12 negro de 64 GB de memoria, el cual tenía un valor original de 3’999.000 pesos, pero está rebajado en un 69 % y queda en 1’229.000 pesos.

En cuanto a Xiaomi, también hay una opción que llama mucho la atención y es el Redmi 13 de 8GB de RAM con 256 GB de capacidad, pues está rebajado en un 60 % y por eso pasa de 1’299.000 a 514.900 pesos.

Finalmente, también hay celular de la marca Motorola con rebaja del 55 %. Se trata del Moto G04S color verde, que viene con una capacidad de 256 GB y pasó de 799.700 a 375.859 pesos.

(Ver también: Celulares iPhone, Samsung, Motorola y más que van a tener señal gratis; muchos quedaron fuera)

Estas son solo algunas opciones que maneja este establecimiento, pero lo que sí vale la pena destacar es que no dice fechas específicas de las promociones, lo que significa que puede ser solo por algunos días.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.