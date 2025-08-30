Cada año, la compañía Apple lanza un nuevo celular con características distintas y mejoras considerables, como la cámara, botones diferentes, calidad de video y mucho más.

Esto hace que cada año las personas se empeñen en adquirir un nuevo dispositivo, ya sea pagándolo de contado o incluso a cuotas, pero con la idea de siempre estar a la vanguardia de la tecnología.

Sin embargo, eso implica otro problema y es qué hacer con el dispositivo antiguo, pues la mejor idea es venderlo para con eso saldar la deuda del nuevo, pero muchos terminan estafados por culpa de las redes sociales.

Para evitar este tipo de situaciones, en Estados Unidos implementaron una nueva herramienta para vender el celular de forma rápida y sencilla.

Cómo son las máquinas que venden iPhone

Tal como mostró la creadora de contenido Camila Materón, se trata de una máquina ubicada en los Walmart de Estados Unidos, las cuales suelen estar en las entradas y que solo bastan unos cuantos pasos para recibir el pago.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el celular debe estar completamente cargado para que se haga el análisis correspondiente de la batería. Ya con eso en la cabeza, basta con darle el botón ‘Touch to start’ para comenzar el proceso.

En ese momento, la máquina hará algunas preguntas, tales como el dispositivo que es, si está roto o no, la marca, el tipo de cable con el que se carga y más.

Luego, la máquina le da un código que se pega detrás del teléfono y en ese momento abre puerta para poner el celular dentro para que comience todo el análisis.

Después de unos minutos, la máquina dice que el análisis ya se completó y da un precio estimado en la pantalla. Por ejemplo, para el iPhone 12 de la creadora de contenido, le ofreció un valor de 94 dólares, lo cual, según ella, es muy bajo, teniendo en cuenta que ya había visto varios a más de 170 dólares.

Ahora, vale la pena destacar que como esas máquinas necesitan ganar, el precio que ofrece no es igual que en el resto del mercado, pero igual se presenta como una buena alternativa para vender el equipo en cuestión de minutos.

