La próxima presentación de Apple, programada para el 9 de septiembre de 2025, ya llega con un lanzamiento anticipado: el diseño de los nuevos iPhone 17, que se ha filtrado en detalle gracias a fabricantes de accesorios de alta confianza.

La filtración confirma la existencia de cuatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Los dos más avanzados presentan un módulo de cámaras rectangular con lentes dispuestas en forma triangular y el flash en la esquina derecha, detalla Xataka.

Una de las novedades más llamativas es la reubicación del logo de Apple, que en los modelos Pro aparece más abajo de lo habitual, centrado en el espacio libre de la trasera tras descontar el módulo de cámaras.

En contraste, el iPhone 17 y el 17 Air mantienen un diseño casi idéntico al de la generación anterior, añade ese medio.

El primero conserva dos cámaras en vertical en la esquina superior izquierda, mientras que el Air apuesta por una sola cámara, similar al iPhone 16 Plus. Además, se ha confirmado la presencia de un botón de acción en los modelos Pro.

A nivel comercial, se anticipa una subida de precios: el iPhone 17 básico se mantendría, pero el resto de versiones aumentarían entre 100 y 200 dólares. Esto obligará a muchos usuarios a plantearse alternativas más económicas, como modelos anteriores reacondicionados.

Cuáles serían los precios para los iPhone 17

La nueva familia iPhone 17 está compuesta por cuatro modelos que se distinguen por almacenamiento, diseño y precio.

El iPhone 17 base se ofrece en tres versiones: 128 GB por 799 USD (3.186.014 pesos), 256 GB por 899 USD (3.584.114 pesos) y 512 GB por 1.099 USD (4.378.914 pesos).

Luego viene el iPhone 17 Air, sin versión de 128 GB, que parte con 256 GB por 1.099 USD (4.378.914 pesos), sigue con 512 GB por 1.299 USD (5.175.114 pesos) y culmina en 1 TB por 1.499 USD (5.973.014 pesos).

En la franja Pro, el iPhone 17 Pro inicia también en 256 GB por 1.199 USD (4.780.014 pesos), pasa a 512 GB por 1.399 USD (5.575.114 pesos) y alcanza 1 TB por 1.599 USD (6.371.014 pesos).

Por último, el tope de línea iPhone 17 Pro Max arranca en 256 GB por 1.299 USD (5.175.114 pesos), continúa con 512 GB por 1.499 USD (5.973.014 pesos) y culmina en 1 TB por 1.699 USD (6.770.914 pesos).

