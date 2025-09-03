Vivimos en un mundo de ambigüedad donde las decisiones de liderazgo son cruciales para las empresas. A diferencia de disrupciones anteriores la situación actual se caracteriza por múltiples variables en constante cambio. Si antes de diez preocupaciones de los CEO se podían atender tres o cuatro, ahora las diez están sobre la mesa.

El cambio central es la irrupción de los agentes de IA que han cobrado fuerza y están desbloqueando un nuevo valor en las organizaciones, según revela el reciente estudio CEO Study 2025 del IBM Institute for Business Value (IBV).

Andicom hoy: retos para las empresas en Colombia

Durante Andicom, uno de los congresos de tecnología más importantes del país, IBM reveló las 3 claves del futuro empresarial en Colombia:

Estrategia y visión:

Arriesgarse para mantenerse competitivos. El 70% de los CEOs colombianos afirma que deberán asumir más riesgos que su competencia para mantener una ventaja competitiva. Esto significa que las empresas del país no pueden conformarse con estrategias conservadoras o esperar a que el mercado marque el camino.

“Los líderes deben preparar a sus equipos para escenarios cambiantes, fomentar objetivos claros y compartidos, y derribar los silos internos que frenan el avance”, dice IBM.

Tecnología: la IA como motor de reinvención total

El 73% de los CEO en Colombia considera que la inteligencia artificial transformará aspectos centrales del negocio en los próximos tres años. El impacto será especialmente visible en áreas críticas como operaciones, marketing y ventas, así como en el servicio al cliente.

Para aprovechar este potencial, los líderes deben adoptar un enfoque similar al de las startups: intentar, probar y ajustar rápidamente, sin temor a equivocarse. La IA no es una solución mágica, pero si se implementa con visión estratégica y modelos abiertos, redefine la forma de competir en el mercado colombiano.

Talento: los nuevos equipos incluyen personas e IA

El 32% de la fuerza laboral en la región deberá reentrenarse en los próximos tres años para responder a la transformación digital y a la llegada masiva de la inteligencia artificial. En Colombia, los CEO reconocen que el talento es un recurso crítico y que atraer perfiles especializados en IA será tan importante como desarrollar nuevas habilidades en los equipos actuales.

Esto exige fortalecer alianzas con el ecosistema y crear culturas organizacionales basadas en el crecimiento. La clave estará en equilibrar las capacidades humanas con las posibilidades de la IA, construyendo equipos híbridos que combinen creatividad, datos y tecnología.

“Los agentes de IA ya están aquí redefiniendo cómo funcionan las empresas en Colombia y los líderes que realmente entiendan cómo convertir esta disrupción en su ventaja competitiva van a ser quienes marquen la diferencia. Ya no es una cuestión de si usar IA o no, sino dónde impulsará más al negocio y cómo se debe organizar el talento para acelerar el crecimiento”, enfatizó Patricio Espinosa, Gerente General de IBM para el norte de Suramérica.

