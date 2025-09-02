Con 16 tiendas operando actualmente en el país, la compañía proyecta abrir tres puntos más este año y alcanzar un total de 40 tiendas para el cierre de 2026, según explicó Santiago Cifuentes, gerente de New Era para Colombia y Ecuador, en una entrevista con La República.

Cifuentes destacó los hitos recientes de la marca: “La última tienda que abrimos fue en el aeropuerto El Dorado, y empezamos a operarla desde el primero de junio de este año, llevamos dos meses de operación. Esta es nuestra tienda número 16 en el país y nuestra segunda tienda en El Dorado”.

La nueva tienda, ubicada en el ‘hall’ público de salidas nacionales, se suma a la ya existente en el muelle internacional. Sin embargo, la expansión no se limita a la capital: “Definitivamente todavía hay espacio para Bogotá, pero va a ser una expansión más enfocada hacia ciudades intermedias porque es donde aún necesitamos tocar base con nuestros consumidores”.

¿Dónde quedan las tiendas de New Era?

Actualmente, New Era opera en Barranquilla, Medellín (donde abrió su primera tienda en Latinoamérica), Cartagena, Villavicencio y Cali, con planes de llegar a Bucaramanga, Pasto, Pereira y Armenia en 2026.

“Digamos que este año proyectamos al menos abrir tres tiendas más. Ahorita estamos en proceso de construcción de nuestra tienda número 17 que estará ubicada en el centro comercial Gran Estación que se abriría en octubre”, añadió Cifuentes en el periódico.

La meta de la marca es cerrar 2025 con 22 tiendas y alcanzar las 40 al finalizar 2026, un crecimiento que refleja un aumento proyectado del 40 % en facturación, superando los 6 millones de dólares en 2025.

La marca ofrece más de 700 tipos de gorras, con 10 siluetas diferentes que varían en visera y corona. Aunque el 90 % de su oferta son gorras, también incluye textiles para que “el consumidor pueda vestirse de la cabeza a los pies”. Los precios son accesibles, con accesorios desde $ 39.000 y gorras desde $ 109.000.

