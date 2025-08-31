Recientemente, Don Jediondo apareció en redes sociales para hablar sobre la quiebra que enfrentan sus restaurantes en Colombia y que lo han llevado a enfrentar un duro obstáculo, ya que no solo es una problemática que lo afecte a él, sino también a más de 100 colaboradores que han estado ahí, frente al fogón, para sacar al establecimiento adelante a pesar de las dificultades.

Justamente, el comediante boyacense no ocultó la tristeza por el cierre de sus locales, debido a que entró en liquidación judicial, de acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, ya que es un duro golpe para los 183 trabajadores que están en cada uno de sus establecimientos a nivel nacional y que lo han acompañado por cerca de 20 años, desde que decidió iniciar con este negocio.

En sus redes sociales Pedro González (Don Jediondo) compartió un video en el que menciona que es necesario levantar la cabeza y mantenerse fuerte para afrontar el delicado momento que vive su cadena de restaurantes Don Jediondo Sopitas y Parrilla, porque todavía están abiertos al público y es posible comprar para ayudarlo a él y también a sus colaboradores.

“A secar las lágrimas y a seguir, porque la llama sigue viva. Y mientras la llama esté viva y el fogón esté encendido, hay esperanzas. Hay esperanzas de que doña María, don Jairo, doña Gloria, doña Rosita, nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras, nuestros cocineros sigan recibiendo el sueldo… Hagámosle el gasto a Don Jediondo, para invitarlos este fin de semana a que hagamos fila y compremos los productos de Don Jediondo”, menciona el comediante en su publicación en X.

Por otra parte, González aclara que la plata que entre por esas compras será administrada por el Estado para pagarle el salario a los 183 trabajadores de sus restaurantes y que hacen parte fundamental para el sostenimiento de ellos y de sus familias.

¿Cuántos restaurantes de Don Jediondo hay en Colombia?

Don Jediondo, la reconocida marca de comida colombiana, cuenta con una sólida presencia a nivel nacional. Según la Superintendencia de Sociedades, la cadena opera 33 establecimientos de comercio en diversas ciudades del país, consolidándose como una de las opciones gastronómicas más populares y accesibles. Esta cifra subraya el éxito y la expansión continua de la marca, que ha logrado llevar sus sabores tradicionales a un amplio público en Colombia.

La presencia en múltiples ciudades no solo facilita el acceso a su oferta culinaria, sino que también posiciona a la marca como un jugador clave en la industria gastronómica colombiana. La confirmación de este número por parte de la Superintendencia de Sociedades otorga un respaldo oficial a la magnitud de la operación de Don Jediondo en el territorio nacional.

