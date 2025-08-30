La cadena de supermercados Ara amplió su portafolio y entró al mercado de la tecnología con una oferta llamativa para los consumidores. La compañía lanzó dos modelos de televisores inteligentes que ya se encuentran disponibles en sus tiendas a nivel nacional.

Promociones de televisiones económicas

Se trata de un Smart TV de 32 pulgadas con un precio de 529.900 pesos y otro de 40 pulgadas por 729.900 pesos, ambos por debajo de los 800.000 pesos, lo que los convierte en una alternativa económica frente a otras marcas del sector.

Los equipos no solo permiten ver televisión tradicional, sino que ofrecen funciones de conectividad propias de un Smart TV: acceso a plataformas de películas y series, reproducción de música, navegación en Internet y la posibilidad de instalar aplicaciones.

Qué son tiendas ‘hard discount’

Ara hace parte de las llamadas tiendas ‘hard discount’, un modelo de supermercados de bajo costo que se caracteriza por precios competitivos, surtido reducido y marcas propias, estrategia que les ha permitido ganar terreno entre los hogares colombianos.

