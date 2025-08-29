Muy lejos del centro comercial más grande del país, hay otro que llevó a cabo una modificación más que evidente en su estructura para darle un vuelco a la manera en la que lo perciben sus visitantes.

La situación para Plaza de las Américas ha cambiado mucho en los últimos años y ahora vive un nuevo aire con el que espera ofrecer una novedad en la manera de entretenimiento en el diario vivir.

Al igual que otros establecimientos que apuntan a grandes cambios, en este caso el giro tiene un impacto que merece especial atención por la manera en la que se presenta en la actualidad.

¿Qué novedad tiene centro comercial Plaza de las Américas en 2025?

El centro comercial Plaza de las Américas (ver mapa), ubicado en el suroccidente de Bogotá, inauguró un innovador espacio de entretenimiento al aire libre llamado ‘Skytown’, en el cual se hizo una inversión de 1.000 millones de pesos.

Este nuevo desarrollo, situado en el tercer piso del complejo, es una terraza temática de 6.900 metros cuadrados diseñada para fusionar la oferta comercial con experiencias culturales y deportivas, inspirada en un ambiente urbano que evoca a la ciudad de Nueva York, con luces de neón y letreros llamativos.

La terraza busca convertirse en un nuevo polo de atracción para familias y jóvenes, ofreciendo una diversa gama de actividades. Entre sus principales atractivos se encuentran seis canchas de pádel, una zona gastronómica con una variada oferta de ‘foodtrucks’, un moderno parque infantil, y múltiples zonas de descanso y trabajo remoto.

Además, próximamente, se inaugurará en ese espacio del reconocido centro comercial también un parque para mascotas, ampliando así su oferta de entretenimiento para toda la familia.

“Hoy, este espacio representa nuestra visión del futuro: un centro comercial que sigue evolucionando sin perder su esencia. Incluimos en este proyecto paisajismo, arte urbano, mobiliario versátil y una identidad que conecta con los gustos actuales de nuestra ciudad. No lo hicimos solos, sino de la mano de marcas, operadores y aliados estratégicos que creyeron en este sueño tanto como nosotros”, aseguró en Forbes Ana Isabel Coba Osorio, gerente general de Plaza de las Américas.

Esta inauguración se enmarca dentro de un plan de expansión más grande que el centro comercial ha venido desarrollando, con el cual busca consolidar su liderazgo y ofrecer experiencias únicas que van más allá de las compras.

La terraza no solo amplía la oferta de entretenimiento, sino que también se proyecta como un espacio para una agenda de eventos que incluirá actividades deportivas, talleres artísticos y presentaciones musicales.

Lo cierto es que todas estas modificaciones coincidieron con un premio internacional que el establecimiento recibió, con lo que se da el lujo de festejar por lo alto.

¿Qué reconocimiento recibió Plaza de las Américas?

Plaza de las Américas recibió un doble reconocimiento internacional en los Premios CLICC 2025, organizados por el Consejo de Centros Comerciales de Latinoamérica. Este evento, que galardona las mejores prácticas de la industria en la región, le otorgó dos medallas de oro en categorías clave, consolidándolo como un modelo a seguir en sostenibilidad y marketing.

El primer galardón dorado fue en la categoría de Sostenibilidad. Este premio reconoce el robusto y consolidado modelo de gestión ambiental del centro comercial.

El jurado destacó su certificación LEED Gold, sus eficientes programas de ahorro de agua y energía, y su innovador sistema de gestión de residuos, conocido como ‘Ecomunidad’.

Esta iniciativa no solo optimiza el reciclaje, sino que también involucra activamente a la comunidad en la protección del medio ambiente, un enfoque integral que fue decisivo para obtener el reconocimiento.

El segundo premio de oro fue otorgado en la categoría de Mercadeo y Eventos, gracias a la exitosa campaña de lanzamiento de su nueva terraza, ‘Skytown’. La estrategia de marketing logró posicionar este nuevo espacio como un destino de entretenimiento, deporte y gastronomía en el suroccidente de Bogotá, generando un alto impacto y atrayendo un nuevo flujo de visitantes.

Ana Isabel Coba Osorio, gerente del centro comercial, expresó que estos premios son el resultado de una visión a largo plazo que busca evolucionar, ofreciendo experiencias memorables y operando de manera responsable con el entorno y la comunidad.

¿Quién es dueño del centro comercial Plaza de las Américas en Bogotá?

El centro comercial Plaza de las Américas fue desarrollado a finales de los años 80 por la firma Ospinas & Cía., que adquirió las tierras del antiguo hipódromo de Techo con el propósito de construir una gran ciudadela comercial en el suroccidente de Bogotá. Ospinas lideró el proyecto que culminó con la inauguración del centro en noviembre de 1991.

Desde sus inicios, el centro se estructuró bajo un sistema de copropiedad en régimen de propiedad horizontal sin ánimo de lucro, lo que implica que no existe un único “dueño” en el sentido tradicional, sino múltiples propietarios que comparten la propiedad y toman decisiones en conjunto.

En 2009, enfrentó una crisis financiera seria, con una deuda cercana a los 10 millones de dólares, coincidiendo con la llegada de competidores de gran formato a su zona de influencia. Esta situación puso en riesgo la continuidad del centro bajo su esquema de copropiedad.

La llegada de Ana Isabel Coba como gerente fue determinante. Bajo su liderazgo, se acogieron a la Ley 1116 de saneamiento empresarial, logrando estabilizar las finanzas sin exigir aportes extraordinarios a los más de 300 copropietarios.

