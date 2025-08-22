Desde el 30 de agosto de 2025, los clientes del restaurante Cero Pollito ya no encontrarán funcionando la sede que estaba en el centro comercial Portal 80, pues los resultados que se esperaban con este local no fueron los esperados para la empresa.

“Nuestra sede de Cero Pollito del centro comercial Portal 80 no va a seguir operando, vamos hasta el 30 de agosto. Esto no lo tomamos como un fracaso, sino como un aprendizaje para siguientes oportunidades. A todos los que hicieron parte de este gran sueño de tener otro punto de venta físico les queremos dar mil gracias porque fueron a apoyarnos, nos llevaron a su familia, a sus amigos, o nos visitaban constantemente, a nosotros eso nos llena”, declaró en un video una de las fundadoras de la marca.

La joven reflexionó y señaló que tal vez la ubicación o el centro comercial no fueron los adecuados para su restaurante, por lo que, pese a que hicieron varias campañas de promoción, no se lograron cumplir las metas trazadas.

“Es mejor tomar decisiones rápido. En este caso, nosotros no vamos a cerrar en definitivo un segundo punto de venta de Cero Pollito, sino que nos vamos a trasladar. Ya tenemos este segundo punto de venta proyectado”, agregó.

Lo más probable es que un nuevo restaurante llegue a ocupar el local en el que funcionaba el negocio de comida, aunque por ahora no se conoce cuál sería la marca que se instale en ese lugar.

Cuál es el menú del restaurante Cero Pollito

El negocio ofrece comida rápida vegana, es decir que los ingredientes que utilizan en sus preparaciones no provienen de origen animal, sino que están hechos a base de plantas. Los clientes pueden encontrar hamburguesas, empanadas, sánduches, tortillas y hasta postres.

