Por lo mismo, Mallplaza NQS, el segundo centro comercial más grande de Bogotá, anunció en Portafolio que dentro de proco estará inaugurando cinco restaurantes nuevos: Frisby, Olivia —de comida italiana—, Mis Carnes Parrilla, Sarku Japan y Republic Wing.

Rafael Jaramillo, gerente comercial del complejo, dijo en el medio que los visitantes siguen pidiendo más oferta gastronómica de marcas reconocidas, pese a que actualmente esa categoría ocupa todo el tercer piso del lugar.

Aunque por ahora los nuevos restaurantes se abrirán en zonas que ya estaban habilitados, Jaramillo no descartó que en un futuro se hagan ampliaciones para integrar nuevas marcas. “Buscamos optimizar espacios no utilizados para generar más valor y experiencias al cliente”, agregó.

¿Cómo se llamaba antes el centro comercial Mallplaza?

Durante años, fue conocido como centro comercial Calima, un referente de compras y entretenimiento que abrió sus puertas en 2012 sobre el terreno que antes ocupaba la fábrica de Bavaria.

En 2021, el grupo chileno Mallplaza, uno de los operadores de centros comerciales más grandes de Latinoamérica, anunció la adquisición de Calima, como parte de su estrategia de expansión en Colombia. Tras un proceso de remodelación e integración a su red, el centro comercial adoptó oficialmente el nombre Mallplaza NQS.

El cambio no solo fue de nombre, sino también de concepto. Mallplaza implementó un modelo que integra comercio, gastronomía, entretenimiento, cultura y servicios, buscando convertir el lugar en un punto de encuentro para distintos públicos. Se incorporaron nuevos locales de marcas internacionales, manteniendo al mismo tiempo anclas tradicionales como Falabella y Éxito.

¿Quién es el dueño de Mallplaza, centro comercial de Bogotá?

El propietario de Mallplaza NQS, ubicado sobre la avenida NQS con calle 19, es la firma chilena Mallplaza, que lo adquirió en agosto de 2020 por aproximadamente 485.000 millones de pesos colombianos.

Desde entonces,ha promovido un ambicioso proceso de transformación del centro comercial, incorporando mejoras estructurales, nuevas marcas ancla, como Ikea (la primera tienda de la cadena sueca en Colombia).

