El centro comercial Parque Caldas celebra sus 38 años en el mes de agosto y, por lo mismo, durante el mes se harán varios eventos para festejar con los ciudadanos, confirmó a La Patria Cristina Mejía, directora comercial y de mercadeo del lugar.

El miércoles 13 de agosto, por ejemplo, organizarán una feria laboral, a la que los interesados pueden asistir con su hoja de vida para conocer las vacantes, pero también para recibir recomendaciones sobre cómo mejorarla. El viernes 15 de agosto se partirá una torta para 2.000 personas, el fin de semana habrá descuentos y hasta noviembre de 2025 se rifará un iPhone 16 Pro mensual, entre los visitantes que hagan compras en el centro comercial (de cualquier monto) y registren sus facturas.

La directora comercial de Parque Caldas, que en 2017 hizo una remodelación de su fachada que costó cerca de 2.000 millones de pesos, agregó en la entrevista que hay planes a corto, mediano y largo plazo para mejorar la infraestructura del lugar y, a su vez, fidelizar aún más a los ciudadanos.

El centro comercial Parque Caldas está ubicado en el centro de Manizales, cuenta con siete niveles y recibe más de 440.000 visitantes al mes, de acuerdo con su página web. La mayoría son de estratos dos, tres y cuatro, que encuentran en los más de 250 locales (contando las islas) distintos artículos.

¿Cuál es el centro comercial más antiguo de Manizales?

Se trata de Sancancio, que fue el primer centro comercial que tuvo la capital de Caldas. Fue construido en 1984, en el barrio Palermo, una de las mejores zonas de la ciudad.

Este lugar también ha tenido varias remodelaciones para mejorar la experiencia de los clientes y, actualmente, los visitantes pueden encontrar servicios médicos, odontológicos y bancarios. Además, cuenta con almacenes de cadenas, gimnasios reconocidos y varias marcas populares de ropa y otros artículos.

