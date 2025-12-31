En la mañana de este martes 31 de diciembre se registraron varios accidentes de tránsito en un importante corredor vial del centro del país, en medio del alto flujo de viajeros que se movilizan para celebrar la llegada del Año Nuevo.

El hecho de mayor magnitud ocurrió en la vía Sopó–Briceño, a la altura del centro comercial Arauco, donde se presentó un choque múltiple en el que estuvieron involucrados un bus de servicio intermunicipal, dos vehículos de carga pesada y un automóvil particular.

El siniestro obligó al cierre parcial de la vía mientras organismos de socorro y autoridades de tránsito atendían la emergencia y verificaban si había personas lesionadas. Hasta el momento no se ha confirmado el número de afectados, pero el accidente generó fuerte congestión vehicular en este corredor.

También, se reportó otro accidente de tránsito en la vía Bogotá–Tunja, a la altura de la vereda Supatá, en jurisdicción del municipio de Ventaquemada (Boyacá). En este caso, una persona resultó herida y fue atendida por organismos de emergencia. El paso permanece restringido, por lo que se recomienda a los conductores extremar las medidas de precaución.

A estos hechos se suma un volcamiento registrado en horas de la madrugada de este 31 de diciembre en la vía Tunja–Bogotá, a la altura del kilómetro 111, dentro de la jurisdicción del municipio de Tunja. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para atender la situación y controlar la movilidad.

