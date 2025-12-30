La investigación por el envenenamiento de varias niñas en Bogotá con talio, un metal altamente tóxico, sigue arrojando nuevos elementos. Documentos en poder de la Fiscalía General de la Nación indican que Zulma Guzmán Castro habría consultado en internet información relacionada con los efectos de esta sustancia semanas antes de que ocurrieran los hechos que conmocionaron al país.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Zulma Guzmán, enlodada en envenenamiento de 2 menores en Bogotá, tuvo delicada demanda en 2023)

De acuerdo con el expediente judicial, que dio a conocer El Tiempo, las autoridades detectaron búsquedas en plataformas digitales sobre las consecuencias del talio en el organismo humano, un metal pesado que carece de olor y sabor, lo que dificulta su detección cuando se mezcla con alimentos o bebidas.

¿Zulma Guzmán habría planeado usar otras sustancias?

Para los investigadores, este detalle resulta relevante dentro del análisis del comportamiento previo de la principal sospechosa. La Fiscalía también señaló que las consultas no se limitaron únicamente al talio, sino que incluyeron información sobre otros compuestos químicos, cuyos nombres no fueron revelados por razones procesales, según El Tiempo.

Lee También

Estas indagaciones se habrían producido aproximadamente un mes antes del episodio que derivó en la muerte de dos menores y dejó a otra más bajo atención médica.

El talio es una sustancia cuya comercialización está estrictamente controlada debido a su alta toxicidad. La exposición puede provocar fallas neurológicas, pérdida de cabello, daños en órganos vitales y, en casos graves, la muerte. Por esta razón, las autoridades consideran que el conocimiento previo sobre sus efectos podría resultar clave para establecer intencionalidad.

Dentro del proceso judicial, la Fiscalía sostiene que Guzmán figura como la principal sospechosa del envío de frambuesas contaminadas, presunto medio por el cual el metal habría ingresado al organismo de las niñas. Este elemento forma parte del soporte probatorio presentado ante instancias internacionales.

Actualmente, Zulma Guzmán permanece bajo custodia y atención médica en el Reino Unido, mientras avanza la solicitud de extradición presentada por Colombia. El caso continúa en etapa de análisis judicial, a la espera de nuevas decisiones por parte de las autoridades competentes.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: