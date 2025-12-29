La Fiscalía General de la Nación confirmó en las últimas horas que el proceso de extradición de Zulma Guzmán Castro, empresaria colombiana señalada de estar detrás del envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores en Bogotá, se encuentra en vilo debido al delicado estado de salud de la acusada. La mujer permanece hospitalizada en el Reino Unido, bajo custodia y protección médica, situación que por ahora impide que sea trasladada a Colombia para enfrentar a la justicia, donde la esperaría una larga condena.

La fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, explicó que, aunque ya existe una orden de captura internacional con circular roja de Interpol, Guzmán Castro se encuentra internada en un hospital del sur de Londres con “problemas de salud bastante graves”. “Lo que nos informan es que está en delicado estado de salud. Reino Unido nos dio un certificado de que está con un estado de salud delicado, hasta allí no puedo dar más razón sobre los avances médicos que se hayan tenido”, dijo en rueda de prensa.

Por esta razón, las autoridades británicas aplican los protocolos de protección mientras la paciente permanezca hospitalizada, lo que frena temporalmente cualquier trámite de extradición, lo que no da claridad sobre qué pasará con esta mujer que se lanzó al río Támesis hace casi 2 semanas.

Zulma Guzmán “ya fue incluida en circular roja. En este momento está en un hospital y el Reino Unido la protege durante el tiempo que dure su permanencia allí”, señaló la fiscal. Agregó que Colombia ya adelantó todas las diligencias necesarias, incluidas las apostillas a través del Ministerio correspondiente, y que ahora se está a la espera de una respuesta oficial por parte de las autoridades británicas.

Este escenario tiene implicaciones directas en el proceso judicial. Mientras Guzmán Castro no reciba el alta médica y no esté en condiciones de ser presentada ante un juez, la extradición no puede hacerse efectiva. Además, su internación bajo la Ley de Salud Mental del Reino Unido implica evaluaciones constantes sobre su estado físico y psicológico, lo que podría prolongar la suspensión del trámite. Pese a ello, la Fiscalía recalcó que la investigación en Colombia continúa avanzando y que el expediente en su contra sigue fortaleciéndose con pruebas y análisis de su perfil.

El estado de salud de Guzmán Castro se conoció días después de que fuera rescatada del río Támesis, el pasado 16 de diciembre, en lo que las autoridades consideran un presunto intento de morir. Desde entonces, permanece bajo observación médica y custodia.

El caso que la vincula con uno de los crímenes más impactantes del año se remonta al 3 de abril de 2025, cuando un paquete con frambuesas cubiertas de chocolate llegó a un apartamento del norte de Bogotá. El envío, presuntamente coordinado por Guzmán Castro, contenía talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e insaboro. Cuatro personas consumieron el producto, entre ellas dos niñas de 13 y 14 años que fallecieron días después pese a los esfuerzos médicos. Otra menor sufrió lesiones permanentes y un joven de 21 años también resultó intoxicado.

Los estudios forenses concluyeron que el talio fue inyectado deliberadamente en la fruta, y los niveles hallados en las menores superaron los límites de medición de los laboratorios, lo que confirmó una intoxicación letal. Tras el envenenamiento, Guzmán Castro salió del país y habría recorrido varios destinos en América y Europa antes de establecerse en el Reino Unido.

La Fiscalía asegura contar con “pruebas muy sólidas” para atribuirle responsabilidad penal por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio, cargos por los que podría enfrentar una condena de hasta 50 años de prisión. Sin embargo, su delicado estado de salud mantiene en suspenso su extradición, mientras las autoridades colombianas y británicas definen los próximos pasos en este complejo proceso judicial.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

