La mira del mundo se centra en un suceso escalofriante que ha sacudido los sensibles hilos de la justicia: el caso de envenenamiento a dos adolescentes por ingesta de frambuesas contaminadas con talio en Bogotá, un caso que ha llevado a las autoridades a situar a Zulma Guzmán Castro, empresaria colombiana, como principal sospechosa. ¿El siguiente paso a resolver por parte de la justicia? La extradición de Guzmán desde Inglaterra hasta la capital de la República.

Zulma Guzmán, conocida por su participación en Shark Tank Colombia, dista mucho de la imagen de exitosa empresaria a la trama tenebrosa que ha tejido la Fiscalía General de la Nación en torno a ella. El hecho trágico, que aconteció en abril de 2025 y deja más preguntas que respuestas, sume a dos familias en el dolor tras la pérdida de sus hijas y a un país entero en la expectación.

La historia inicia con un “regalo” aterrador: frambuesas impregnadas de talio, un metal altamente tóxico. Consumidas por las dos menores, la tragedia inevitable arrastró a ambas jovencitas hacia un padecimiento que culminó en la Fundación Santa Fe, entre el 5 y el 9 de abril. Según un reporte fiscal, “las autoridades colombianas ya realizaron todas las gestiones formales”, para esclarecer el incidente, vinculando a la empresaria Guzmán debido a su relación con el padre de una de las víctimas.

Desde Colombia, el ansia de justicia se materializó en la solicitud de una circular roja de Interpol, secretamente emitida el 14 de noviembre. No fue hasta diciembre que la noticia del rastreo internacional de Guzmán se hizo pública. De hecho, la Fiscalía recibió una nueva señal desde la Interpol en Manchester, Inglaterra, en el que se advertía la presencia de Guzmán en ese país, según informó El Tiempo.

“El proceso no ha sido sencillo, pero no descansaremos hasta que se haga justicia”, señaló Adriana Marcela Mercado, de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, a la que le llegó la información previa de que estaría en Manchester y luego, días después, el país conoció la noticia de su captura.

Debido a que Zulma Guzmán permanece cobijada por la ley de salud mental, su extradición quedó en pausa. Según se informó oficialmente el 19 de diciembre, el traslado queda condicionado a la evolución de su estado de salud y a la aprobación previa de los especialistas médicos.

Pese a que el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, mantiene la expectativa de concretar la extradición antes de finalizar el año —siempre que no surjan trabas legales—, el panorama no es tan claro para otros sectores. Desde la Fiscalía y el ámbito académico, expertos señalan que, debido a la complejidad del trámite, el proceso podría extenderse por varios meses más, como indicó el periódico.

