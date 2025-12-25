El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un temblor de magnitud 3.6 en el municipio de Los Santos (Santander) y con una profundidad de 145 kilómetros.

La actividad sísmica se presentó a las 20:53 p. m. de este jueves 25 de diciembre en la latitud 6.83 y longitud -7.13. Hasta el momento, no se reportan daños materiales.

Este movimiento telúrico se sumó a otro que tuvo lugar en Tame (Arauca) hacia las 17:57 de la tarde con una intensidad de 2.7 y una profundidad menor a los 30 kilómetros.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2025-12-25, 17:57 hora local Magnitud 2.7, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Tame – Arauca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/Le5B4dj0SF — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 25, 2025

¿Cómo se determina la magnitud de un sismo?

La magnitud y la profundidad de un sismo se establecen a partir de la información registrada por una red de estaciones de monitoreo sísmico distribuidas en un territorio. Estos equipos captan los movimientos del suelo y permiten calcular la energía sísmica liberada en el punto de origen del evento, dato que define su magnitud.

Durante varios años, la escala de Richter fue el principal método para estimar el tamaño de un sismo. Sin embargo, su uso disminuyó con la incorporación de sistemas más precisos y universales, como la escala de magnitud de momento, actualmente utilizada por los organismos sismológicos. Por este motivo, los sismos no se expresan en grados. La forma correcta es indicar “un sismo de magnitud 5.0”, sin mencionar grados ni la escala de Richter.

En cuanto a la profundidad, cuando ocurre un sismo se generan distintos tipos de ondas sísmicas, entre ellas las ondas P y las ondas S, que se desplazan a velocidades diferentes. Estas ondas son registradas por las estaciones sismológicas en tiempos distintos.

El análisis de la diferencia en los tiempos de llegada, especialmente entre las ondas P y S, permite a los especialistas determinar la ubicación del sismo y calcular la profundidad a la que se produjo el movimiento telúrico.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

La percepción de un sismo depende de distintos factores, como su magnitud, la profundidad a la que se genera y la distancia entre el epicentro y las personas que lo experimentan. Cuando un movimiento telúrico es sentido, es fundamental reportarlo, ya que esta información permite estimar de manera rápida los efectos del evento y facilita que los organismos de atención de emergencias actúen de forma oportuna y eficiente.

Cada vez que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informa sobre la ocurrencia de un sismo a través de sus redes sociales, como Twitter y Facebook, las personas que lo hayan percibido pueden diligenciar el formulario ‘Sismo Sentido‘. Esta herramienta de recolección de datos permite a la entidad evaluar rápidamente si se presentaron daños, comunicar la información a las autoridades responsables de atender la emergencia y determinar la intensidad del sismo, es decir, qué tan fuerte fue percibido. Esta medida cualitativa resulta clave para fortalecer el conocimiento y la gestión del riesgo sísmico en el país.

