Hacia las 20:24 de p. m., se registró un temblor de magnitud 3.2 con epicentro en el municipio de Urrao (Antioquia), de acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Tembló en Colombia durante la madrugada de este martes y no fue el único sismo de la noche)

Sin embargo, posteriormente la entidad ajustó su reporte y aseguró que el evento no superó una intensidad de 2.6. La profundidad del movimiento telúrico fue inferior a los 30 kilómetros, según el SGC.

A pesar de que el sismo ocurrió a unos 130 kilómetros de Medellín, capital del departamento, hasta el momento no hay reportes de que se haya sentido en esa ciudad, pero sí en el lugar del epicentro.

Lee También

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2025-12-17, 20:25 hora local Magnitud 2.6, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Caucasia – Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/mHlhGs3r7q — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 18, 2025

¿Cómo reportar un sismo en Colombia?

La forma en que se percibe un sismo varía según factores como su magnitud, la profundidad de origen y la distancia al epicentro. Cuando una persona siente un movimiento telúrico, reportarlo resulta fundamental, ya que esa información permite estimar con mayor rapidez los efectos iniciales del evento y facilita una respuesta más precisa por parte de los organismos de emergencia.

El Servicio Geológico Colombiano habilita, cada vez que reporta un temblor en sus canales oficiales, el formulario denominado ‘Sismo Sentido’. A través de este mecanismo, los ciudadanos pueden describir de qué manera percibieron el movimiento.

Estos reportes contribuyen a identificar posibles daños, orientar a las entidades encargadas de la atención y determinar la intensidad sísmica, un indicador cualitativo clave para comprender mejor el comportamiento y la amenaza sísmica en Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.